Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı Onayladı



Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Komite saat 10.00’da toplandı.

CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında toplanan komiteye, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Milletvekili Ersin Tatar, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.



Komite toplantısında, davetli olarak ilgili yetkili ve görevliler de hazır bulundu.Komite gündeminde bulunan, Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı ve madde madde görüştü. Yasa Tasarısı’nı, oy çokluğu ile kabul etti.Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:“Yayın Yüksek Kurulu tarafından Kurul’un işlerliği ve faaliyet alanlarındaki çalışmalarını yapabilmesi için Kurulun gelir ve giderlerini öngören Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı değiştirilmiş şekli ile 39/ 97 Sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’ uyarınca hazırlandı.”