Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP milletvekili Ersin Tatar Başkanlığı’nda toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“YAYIN YÜKSEK KURULU 2017 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI” OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP milletvekili Ersin Tatar Başkanlığı’nda toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Yayın Yüksek Kurulu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşerek, oy çokluğu ile kabul etti.

Yayın Yüksek Kurulu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi, şöyle:
“Yayın Yüksek Kurulu tarafından Kurul’un işlerliği ve faaliyet alanlarındaki çalışmalarını yapabilmesi için Kurul’un gelir ve giderlerini öngören Yayın Yüksek Kurulu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı değiştirilmiş şekli ile 39/97 Sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’ uyarınca hazırlanmıştır”

Komiteye, Yayın Yüksek Kurulu’ndan ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı.

UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığındaki komite toplantısında; UBP milletvekili Hamit Bakırcı, CTP milletvekilleri Birikim Özgür ve Biray Hamzaoğulları, DP milletvekili Mustafa Arabacıoğlu katıldı.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haspolat’ta Fabrika Yangını Haspolat’ta Fabrika Yangını
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Sergisi Açıldı Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinin...
Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi” Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi”
Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını Oy Birliğiyle Onayladı Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını...
Iı. Kktc Kobi Zirvesi Bugün Sona Eriyor Iı. Kktc Kobi Zirvesi Bugün Sona Eriyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Haspolat’ta Fabrika Yangını

Haberi Oku