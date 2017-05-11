Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

“YAYIN YÜKSEK KURULU 2017 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI” OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP milletvekili Ersin Tatar Başkanlığı’nda toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Yayın Yüksek Kurulu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşerek, oy çokluğu ile kabul etti.

Yayın Yüksek Kurulu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi, şöyle:

“Yayın Yüksek Kurulu tarafından Kurul’un işlerliği ve faaliyet alanlarındaki çalışmalarını yapabilmesi için Kurul’un gelir ve giderlerini öngören Yayın Yüksek Kurulu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı değiştirilmiş şekli ile 39/97 Sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’ uyarınca hazırlanmıştır”

Komiteye, Yayın Yüksek Kurulu’ndan ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı.

UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığındaki komite toplantısında; UBP milletvekili Hamit Bakırcı, CTP milletvekilleri Birikim Özgür ve Biray Hamzaoğulları, DP milletvekili Mustafa Arabacıoğlu katıldı.