Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

KOMİTE, “KAMU ÇALIŞANLARININ AYLIK (MAAŞ-ÜCRET) VE DİĞER ÖDENEKLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME”Yİ GÖRÜŞÜP, İLGİLİ KARARNAMEYİ OYBİRLİĞİ İLE YASA HALİNE DÖNÜŞTÜRDÜ



Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi görüşüp, ilgili kararnameyi oybirliği ile yasa haline dönüştürdü.



Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin Genel Gerekçesi şöyle;

“Ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki zorunluluğun ivediliği dikkate alınarak, Esas Yasa kapsamında çalışanlara uygulanan Ek Çalışma Ödeneği Hakkını düzenleyen Değiştirilmiş Şekliyle 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 11’inci maddesinin 31.12.2018 tarihine kadar değiştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.”



Komite ayrıca, gündeminde bulunan bir diğer madde olan “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı da oyçokluğu ile kabul etti.



Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.



CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda toplanan komiteye, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.



