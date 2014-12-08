Ekonomi Giderek Ayağa Kalkıyor

YORGANCIOĞLU: “EKONOMİ GİDEREK AYAĞA KALKIYOR”

“ÜLKE GERÇEKLERİ DİKKATE ALINARAK POLİTİKALAR ÜRETİLMELİ.. GEÇMİŞTEN GELEN YAPISAL BOZUKLUKLAR VAR”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, ekonominin giderek ayağa kalktığını ve birçok konuda hedeflerine ulaşmaya başladıklarını ancak gelinen noktada ülke gerçekleri dikkate alınarak politikalar üretilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede geçmişten gelen yapısal bozukluklar bulunduğunu ve bunları kısa sürede çözmenin mümkün olmadığını kaydeden Yorgancıoğlu, günü kurtarma adına adımlar atılmayacağını belirtti. Yorgancıoğlu, “Bu toprağı vatan bilmiş kimsenin geleceği riske atıp, günü kurtarma lüksü yoktur” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Maliye Bakanı Zeren Mungan’ın 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili sunuş konuşmasının ardından Başbakan Özkan Yorgancıoğlu söz aldı.

Meclis’in bugünkü toplantısı sırasında Kar-İş de Meclis önünde araçlı eylem yaptı. Eylem nedeniyle genel kurula korna ve müzik sesleri yansıdı.

Genel kurul salonunun izleyici locasında ise Hava-Sen Başkanı Buran Atakan’ın da aralarında bulunduğu bir grup eski KTHY çalışanı yer aldı.

YORGANCIOĞLU

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, konuşmasına, KKTC Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek olan bütçede emeği olan herkese teşekkür ederek başladı.

Yorgancıoğlu, tüm milletvekillerinin eleştiri ve katkı yapacak önerilerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Bütçenin hükümet tarafından hazırlanmış olsa bile Kıbrıs Türk halkının bütçesi olduğunu söyleyen Yorgancoğlu, halkın refahını artırmayı hedeflediğini kaydetti.

Yorgancıoğlu, gelinen noktada ülke gerçekleri dikkate alınarak politikalar üretilmesi gerektiğini söyledi.

Mahalli gelirler ile cari giderleri karşılama açısından yerel gelirlerde artış olmasının ümit verici olduğunu vurguladı.

Hedeflerine ulaşmaya başladıklarını söyleyen Yorgancıoğlu, geçmiş hükümet dönemiyle şimdiki dönemi kıyaslayarak, CTP BG-DP UG hükümetinin görevde bulunduğu dönemde mahalli gelirlerde artış sağlandığını ve bu artışın dolaysız vergiler aracılığyla sağlandığını belirtti.

Yorgancıoğlu, konuşmasında ithalat, ihracat rakamları, banka sisteminin verileri, kredi türleri ile ilgili bilgi vererek, ekonominin giderek ayağa kalktığını vurguladı.

Kuraklık olduğu dönemlerde tarımda sıkıntı yaşandığını kaydeden Yorgancıoğlu, sanayi, inşaat, ticaret, ulaştıma haberleşme, mali müesseseler, konut gelirleri, serbest meslekler ve kamu hizmetleri ile ilgili gelişmeleri rakamlarla dile getirdi ve hükümetin icraatlarına yönelik değerlendirme yaptı.

Kamuda görev yapanların iki farklı barem cetveli yakınlaştırmaya çalışacaklarını söyleyen Yorgancıoğlu, yenilenebilir enerji alanındaki projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Poliste yaşanan ölüm olayının kamu vicdanında sorgulandığından komite kurularak, rapor hazırlandığını ve bunun da kamuoyu ile paylaşıldığını söyleyen Yorgancıoğlu, uyuşturucu konusunda komite oluşturulduğunu kaydetti.

Hellim markasına sahip çıkılması ve ülke ekonomisinin zarar görmemesi için komite oluşuturulduğunu söyleyen Yorgancıoğlu, bu komitenin Avrupa’da temaslar yapacağını ve gereken mücadeleyi vereceğini ifade etti.

Teknik eleman eksikliğine yönelik olarak Askerlik Yasası’na değişiklik yapıldığını anımsatan Yorgancıoğlu, bunun ihtiyaç duyulan bir adım olduğunu kaydetti.

Yorgancıoğlu, turizm alanında yapılan yatırımlar ve pazarlama çalışmalarını anlattı.

Ülkesel fiziki plan konusunu önemsediklerini belirten Yorgancıoğlu, bu konuda süreç başlatıldığını ifade etti.

Toplu taşımacılığın geliştirilmesi adına bu sektörde bir kooperatifleşme süreci başlatıldığını söyleyen Yorgancıoğlu, otobüsleri yenilemeyi hedefleyenlere bu olanağın da sağlandığını belirtti.

Yorgancıoğlu, kredi kartları konusunda düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Kıbrıs konusunda da hükümetin yaptığı çalışmaları anlatan Yorgancıoğlu, Dışişleri Bakanı Özdil Nami’nin üst düzey temaslarda bulunduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı faaliyetlere değinen Yorgancıoğlu, öğretmen istihdam edildiğini ve yaşlılara yerinde sağlık ve bakım hizmeti sunulduğunu belirtti.

Yerel işgücünü destekleme fonu çerçevesinde 3 bin 80 kişinin istihdam edildiğini açıklayan Yorgancıoğlu, bunun önemli bir rakam olduğunu vurguladı.

Yorgancıoğlu, ülkede üretilen gıdaların güvenliğiyle ilgili çok sayıda araştırma ve denetim yapıldığını belirtti.

Başbakan Yorgancıoğlu, “Bu ülkede geçmişten gelen yapısal bozukluklar var ve bunları kısa sürede çözmek mümkün değil” dedi.

Yorgancıoğlu, kamunun gereğinden büyük olduğunu ifade etti.

Günü kurtarma adına adımlar atılmayacağını söyleyen Yorgancıoğlu, “Bu toprağı vatan bilmiş kimsenin geleceği riske atıp, günü kurtarma lüksü yoktur” dedi.

Yorgancıoğlu, Kıbrıs sorunu çözülene kadar ülke ekonomisinin geliştirilmesi adına bir çaba içinde olunması gerektiğini vurguladı.