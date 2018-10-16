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Ekmekçi: Tacan Reynar iki yüzlü!

"Konu Afrika olunca "basın özgürlüğü", eski işyerim Havadis olunca, üstelik de iktibas habere "tazminat"... Tacan Reynar kusuruma bakmasın. Bu ikiyüzlülüğü hayatım boyunca unutmayacağım. Bu "kahraman" ayaklarını da yemeyeceğim... Derdinin "basın özgürlüğü falan" olmadığı ortada... Proje tıkır tıkır işliyor...

Ekmekçi: Tacan Reynar iki yüzlü!

"Konu Afrika olunca "basın özgürlüğü", eski işyerim Havadis olunca, üstelik de iktibas habere "tazminat"... Tacan Reynar kusuruma bakmasın. Bu ikiyüzlülüğü hayatım boyunca unutmayacağım. Bu "kahraman" ayaklarını da yemeyeceğim... Derdinin "basın özgürlüğü falan" olmadığı ortada... Proje tıkır tıkır işliyor...

16 Ekim 2018 Salı 14:21
Ekmekçi: Tacan Reynar iki yüzlü!

Havadis Gazetesi Eski Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi bugün Havadis Gazetesi'nde de yayınlanan taciz haberi konusunda sosyal medyada bir açıklama yaparak Avukat Tacan Reynar'ı iki yüzlülükle suçladı.

İşte Ekmekçi'nin o paylaşımı;

"Havadis Gazetesi'nin bugünkü manşeti, eski Hakim Tacan Reynar'ın iki yüzlülüğünü ortaya koyuyor... 
Konu Bilge Nevzat ve Havadis Gazetesi oluca, "iktibas edilen" haber için en ağır tazminat kararını vermişti Tacan Reynar... 
Üstelik lafın sahibi Nur Nadir mahkemeye gelmiş, "Bu lafı ben söyledim, az bile söyledim. Mahkemede de söylüyorum. Bilge Nevzat mallarına konmak için Asil Nadir'in ölmesini istiyor" demişti. O ağır lafa, Nur Nadir sahip çıkmış, Bilge Nevzat'ın yüzüne bakarak tekrarlamıştı, hem de Reynar'ın önünde. 
Bu ifadeye rağmen, iktibas edilen habere ceza vermişti Tacan Reynar... Haberin bir kaynağı olduğunu göz ardı ederek... Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü falan da aklına gelmemişti.
Havadis'in iktibas haberine ceza verildi ama, Recep Tayyip Erdoğan'ın başına işeyen karikatür, "ifade özgürlüğü"... 
Önce eylemcileri cezalandırdı, (haklıydı), sonra Afrika davasını görmedi. 
Konu Afrika Gazetesi olunca "ifade özgürlüğü" diyor, aynı Tacan Reynar... Üstelik, "ifade özgürlüğü için hakim cübbesini çıkarıp, avukat cübbesini giyen kahramanı" oynuyor..." 
Konu Afrika olunca "basın özgürlüğü", eski işyerim Havadis olunca, üstelik de iktibas habere "tazminat"... Tacan Reynar kusuruma bakmasın. 
Bu ikiyüzlülüğü hayatım boyunca unutmayacağım. Bu "kahraman" ayaklarını da yemeyeceğim... Derdinin "basın özgürlüğü falan" olmadığı ortada... Proje tıkır tıkır işliyor... 
NOT: Havadis Gazetesi'nden ayrılmış olabilirim, kırgınlıklarımız da olabilir, ama doğru bir tanedir..."

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