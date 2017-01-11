Ekmek Parası Uğruna!



Ülkenin hazır yemek sektörüne “Paketçi” olarak hizmet veren gençler aldıkları siparişleri zamanında ulaştırmak amacıyla zaman zaman kendi sağlıklarıyla oynuyorlar.Ülkenin hazır yemek sektörüne “Paketçi” olarak hizmet veren gençler aldıkları siparişleri zamanında müşteriye ulaştırmak amacıyla zaman zaman kendi sağlıklarıyla oynuyorlar.Dün başkent Lefkoşa’da öğle saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Bir lokantada “Paketçi” olarak çalışan motosikletli genç aldığı siparişi adresine ulaştırmaya çalışırken kaygan yolun azizliğine uğradı. Yağmur nedeniyle kayan motosikletten düşen gencin yardımına önce bölgedeki vatandaşlar ardından da ambulans yetişti. Yeni Bakış’ın elde ettiği bilgiye göre kazanın ardından vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluşan “Paketçi” gencin ciddi bir sağlık sorunu yokYeni Bakış