Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114550
ALTIN
170.968
DOLAR
3.9860
STERLİN
5.5968
EURO
4.8887
KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ...
Ercan'dan Çıkamadı!
Ercan'dan Çıkamadı!
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Girne Çevre yolunda feci kaza
Girne Çevre yolunda feci kaza
banner256

Ekmek ile ilgili ezber bozan açıklama!

Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, ekmeğin obeziteye neden olmadığını söyledi. Peki Dizdar'ın önerdiği ekmek hangisi?

Ekmek ile ilgili ezber bozan açıklama!

Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, ekmeğin obeziteye neden olmadığını söyledi. Peki Dizdar'ın önerdiği ekmek hangisi?

03 Nisan 2018 Salı 15:02
Ekmek ile ilgili ezber bozan açıklama!
banner238

Ekmeğin obeziteye neden olup, olmadığına ilişkin tartışmaları değerlendiren İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Dizdar, buğdayın, tohumundan yetişme ve un haline gelmesi evresinde usulüne uygun yapılan ekmeklerin besleyici ve sağlıklı olduğunu kaydetti. Ekmeğin son derece besleyici gıda olduğunu vurgulayan Dizdar, şöyle konuştu:

yavuz-dizdar


DİZDAR HANGİ EKMEĞİ ÖNERİYOR?

”Ekmek bir şekilde bizim beslenmemiz için şart; ama nasıl ekmek olacak, gerçek ekmek olacak. Tam buğday ekmeği veya çavdar ekmeği olabilir. Ekmek iyi yaparsanız çok iyi bir şey, yapamıyorsanız gidin alın. Aldığınız yerde, ekmeği iyi yapıyorsa yine sorun yok. Glisemik indeksi yükseltir, şeker hastalığına zemin hazırlar, gibi sorunların nedeni ekmek değil. Gıda maddelerinin içerisinde başta tarım ilaçlarının uygunsuz kullanımı nedeniyle çok fazla vücuda toksin alınıyor. Ekmeğin zararı o toksinlerin vücutta birikiyor olmasından çıkıyor. Ekmekte kaynaklanmıyor. Daha çok ürün almak için tarım ilaçları bolca atılıyor. Bu ilaçlar bitkinin bünyesinden atılmadan biz yersek, bizim de vücudu çözmeye başlıyor. Çözünce de ekmek alerji yapmazken, alerji yapmaya başlıyor. Ekmeğin mayalanması gerekiyor. Mayalandığı taktirde ekmek son derece besleyici; çünkü mayalama sindirim için değil, zenginleşme için gerekiyor. Aksi taktirde buğdayın doğrudan ununu tüketerek aynı zenginlikte besini temin edemiyorsunuz.”

ekmek-dha

‘KALİTESİZ EKMEK OBEZİTE YAPAR’

Ekmekle obezite arasındaki ilişkiyi de açıklayan Yrd. Doç. Dr. Dizdar, kaliteli ekmeğin kilo yapmayacağını; ancak kalitesiz ve içinde katkı maddesi bulunan ekmeklerin obeziteye neden olabileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Ekmekle obezite arasında bence hiçbir ilişki yok. Kalitesiz ekmekle obezite arasında ilişki olabilir. Bir hamburger ekmeğinden hiçbir şey olmaz. Bozulmaz, içerisinde bir yığın katkı maddesi var. Ekmek deseniz zaten ekmek değil. Ama doğru düzgün bir ekmek yerseniz zaten doyarsınız. İki dilimden fazla da yenmiyor. Alsınlar lütfen denesinler verdikleri parada da gözleri kalmasın. Kaliteli ekmeği keser keser bütün hafta yersiniz. Öbür ekmek zaten kuruyor içi boş. Kaliteli ekmek kilo yapmaz. Çok yüksek basınçlı değirmen kullanmayın diyoruz. Bembeyaz bir un elde ederseniz onun artık besleyici bir unsuru kalmıyor. Toprakla ilgili sorun olmadığı sürece buğdaydan kilo ya da sağlık sorunu oluşturacak ekmek olmaz.” DHA

Anahtar Kelimeler:
Yavuz DizdarOnkoloji UzmanıEkmeğin Obeziteye Neden Olmadığ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
GAZİMAĞUSA’DA ULUÇAM YOLU ASFALTLANIYOR
GAZİMAĞUSA’DA ULUÇAM YOLU ASFALTLANIYOR
KTTO KANSER HAFTASI ETKİNLİĞİ 
KTTO KANSER HAFTASI ETKİNLİĞİ 
UBP Dikmen Belediye Başkan Adayını belirledi.
UBP Dikmen Belediye Başkan Adayını belirledi.
Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı
KİÜ Akut Kulübü Öğrencileri temel eğitimlerini tamamladı.
KİÜ Akut Kulübü Öğrencileri temel eğitimlerini tamamladı.
KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU BUGÜNKÜ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU BUGÜNKÜ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
BAKAN ŞAHALİ, BİR GAZETEDE RÖPORTAJI İÇİN KULLANILAN BAŞLIĞIN SÖZLERİNİ YANSITMADIĞINI BELİRTTİ
BAKAN ŞAHALİ, BİR GAZETEDE RÖPORTAJI İÇİN KULLANILAN BAŞLIĞIN SÖZLERİNİ YANSITMADIĞINI BELİRTTİ
CTP Gençlik Örgütü Yeni Başkanını Seçti
CTP Gençlik Örgütü Yeni Başkanını Seçti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim