Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100146
ALTIN
180.688
DOLAR
4.2959
STERLİN
5.7976
EURO
5.0921
Araç plakalarında değişiklik için son tarih 31 Ocak 2019
SON TARİH 31 OCAK 2019
Girne’de Baldöken Parkı’nda bir erkek ölü bulundu
GİRNE'DE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Trafikte tartıştığı kişinin dişlerini kırdı
GAZİMAĞUSA'DA TRAFİKTE KAVGA
3020 kg demirleri çaldı tutuklandı
DEMİR HIRSIZI TUTUKLANDI
banner256

Ek Mesailerin Ödenmemesi…Kamu-sen’den Maliye Bakanlığı’na 3 Gün Süre…

KAMU-SEN’DEN MALİYE BAKANLIĞI’NA 3 GÜN SÜRE…

Ek Mesailerin Ödenmemesi…Kamu-sen’den Maliye Bakanlığı’na 3 Gün Süre…

KAMU-SEN’DEN MALİYE BAKANLIĞI’NA 3 GÜN SÜRE…

08 Mayıs 2018 Salı 12:14
Ek Mesailerin Ödenmemesi…Kamu-sen’den Maliye Bakanlığı’na 3 Gün Süre…


KAMU-SEN’DEN MALİYE BAKANLIĞI’NA 3 GÜN SÜRE

KAMU-SEN, MALİYE VE BAŞBAKANLIĞA YAZI GÖNDEREREK EK MESAİLERİN 3 GÜN İÇİNDE ÖDENMESİ HALİNDE YARGIYA BAŞVURACAĞINI AÇIKLADI

Lefkoşa, 8 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ek mesai ödemelerinde son zamanlarda gecikmeler yaşanmasının çalışanlarda huzursuzluğa yol açtığını belirtti ve 3 gün içerisinde Maliye Bakanlığının soruna çözüm bulmadığı takdirde yargı yoluna başvuracağını açıkladı. Sendika, Maliye Bakanlığı’na ve Başbakanlığa bu yönde yazı da gönderdi.

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, Kamu Görevlileri Yasası’nın(7/79 sayılı) 105. maddesi, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102. maddenin kamu görevlisinin çalışma saati dışında da çalışmasını elzem kıldığını hatırlatarak, yöneticilerin de yasadan aldıkları bu güçten dolayı ihtiyaç halinde çalışanları ek mesaiye zorunlu bıraktıklarını ifade etti.

“ÇALIŞAN ZAMANINDA EK MESAİYE KALIYORSA, ZAMANINDA DA ÖDENMELİ”

“Evinden, eşinden, çocuğundan ve sosyal yaşamından zorunlu fedakârlık yapan ve ek mesaiye kalanların devlet eliyle mağdur edildiklerine” dikkat çeken Kıdrışlıoğlu, “Nasıl ki çalışan keyfine göre değil de zamanında ek mesaiye kalıyorsa karşılığını da yasa gereği zamanında almalıdır. Ek mesai ödemeleri ne yazık ki üç ay geriye düşmüştür. Kamu çalışanlarından doğal olarak görevleri esnasında yasalara uymaları beklenmektedir, uymamaları halinde ise cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Ancak hatırlatmak isteriz ki devletin başında yer alanlar da yasalara uymamaktadırlar ve kendileri de yasalara uymak zorundadırlar, uymadıklarında ise yasal işlem başlatılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIKLAR VE DAİRELER ARSI KOORDİNASYON VE BİLGİ EKSİKLİĞİ VAR”

Kıdrışlıoğlu, Maliye Bakanı ile dairelerinin koordineli çalışmadığını ve/veya Bakana doğru bilgi aktarılmadığını ve kamuda bakanlıklar ve daireler arasında bu yönde bir bilgi ve koordinasyon eksikliği bulunduğunu savundu.

Bunu gidermenin hükümetin görevi olduğunu kaydeden Kıdrışlıoğlu, “bu durumda tek suçlunun Maliye Bakanlığı olmadığını diğer bakanlıkların dairelerinin de zamanında görevlerini yerine getirmemesinden dolayı sürekli gecikmeler yaşandığını” belirtti.

“GECİKMELERE SEBEP OLAN VE ÇALIŞANI MAĞDUR EDENLERE CEZAİ UYGULAMA BAŞLATILSIN”

Mevcut hükümetten beklentinin tüm bu gecikmelere sebep olanlar hakkında soruşturma başlatması olduğunu ifade eden Kıdrışlıoğlu, görevini yapmayan ve çalışanları mağdur edenlerin tümüne gerekli cezai uygulamaların başlatılmasını talep etti.

Kıdrışlıoğlu açıklamasında, “Hükümetin görevi, tek suçsuz olan ve alın teriyle hak eden çalışanların hakkını zamanında ve tam olarak ödenmesidir. Aksi taktirde sendika olarak yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz.” ifadelerine yer verdi.

MALİYE VE BAŞBAKANLIĞA YAZI GÖNDERİLDİ

Maliye Bakanlığına gönderilen ve Başbakanlığa da dağıtımı yapılan yazıda “Üç gün içinde kamu çalışanlarının ek çalışma ücretlerinin ödenmemesi halinde yargısal yola başvurmak zorunda kalacağımızı ve doğacak olan masraflardan da ayrıca sorumlu olacağınızı tarafınıza saygılarımla bildirir, bu vesileyle çalışmalarınızda başarılar dilerim” ifadeleri kullanıldı.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 15:20
Anahtar Kelimeler:
Kamu-senEKMesaiMaliye3GünSüre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nami: “ekonominin Büyümesi İçin Çalışıyoruz… Reformların Hızla Hayata Geçirilmesi Hedefimizdir”
Nami: “ekonominin Büyümesi İçin Çalışıyoruz… Reformların Hızla Hayata Geçirilmesi Hedefimizdir”
Ölü Bulunan Kişi Celal Büyükertaş
Ölü Bulunan Kişi Celal Büyükertaş
İyilik Evi’nde Gençlik Dairesi İle Vakıflar İdaresi İşbirliğinde Kadın Çocuk Ve Gençlere Yönelik Eğitim Verilecek
İyilik Evi’nde Gençlik Dairesi İle Vakıflar İdaresi İşbirliğinde Kadın Çocuk Ve Gençlere Yönelik Eğitim Verilecek
“fiber Yetkisi Sadece Telekomünikasyon’da”
“fiber Yetkisi Sadece Telekomünikasyon’da”
“arp İle Terapi Projesi”...
“arp İle Terapi Projesi”...
Ali Nesim Ölümünün 4’üncü Yılında Şiirlerle Anıldı!
Ali Nesim Ölümünün 4’üncü Yılında Şiirlerle Anıldı!
KKTC 9. Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilk kez stant açıyor
KKTC 9. Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilk kez stant açıyor
Girne’de Baldöken Parkı’nda bir erkek ölü bulundu
Girne’de Baldöken Parkı’nda bir erkek ölü bulundu
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere uyarı…
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere uyarı…
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Erhürman, Özersay ve Denktaş’la görüşecek
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Erhürman, Özersay ve Denktaş’la görüşecek

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim