Ek Mesailerin Ödenmemesi…Kamu-sen’den Maliye Bakanlığı’na 3 Gün Süre…



KAMU-SEN’DEN MALİYE BAKANLIĞI’NA 3 GÜN SÜRE…



KAMU-SEN, MALİYE VE BAŞBAKANLIĞA YAZI GÖNDEREREK EK MESAİLERİN 3 GÜN İÇİNDE ÖDENMESİ HALİNDE YARGIYA BAŞVURACAĞINI AÇIKLADI



Lefkoşa, 8 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ek mesai ödemelerinde son zamanlarda gecikmeler yaşanmasının çalışanlarda huzursuzluğa yol açtığını belirtti ve 3 gün içerisinde Maliye Bakanlığının soruna çözüm bulmadığı takdirde yargı yoluna başvuracağını açıkladı. Sendika, Maliye Bakanlığı’na ve Başbakanlığa bu yönde yazı da gönderdi.



Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, Kamu Görevlileri Yasası’nın(7/79 sayılı) 105. maddesi, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102. maddenin kamu görevlisinin çalışma saati dışında da çalışmasını elzem kıldığını hatırlatarak, yöneticilerin de yasadan aldıkları bu güçten dolayı ihtiyaç halinde çalışanları ek mesaiye zorunlu bıraktıklarını ifade etti.



“ÇALIŞAN ZAMANINDA EK MESAİYE KALIYORSA, ZAMANINDA DA ÖDENMELİ”



“Evinden, eşinden, çocuğundan ve sosyal yaşamından zorunlu fedakârlık yapan ve ek mesaiye kalanların devlet eliyle mağdur edildiklerine” dikkat çeken Kıdrışlıoğlu, “Nasıl ki çalışan keyfine göre değil de zamanında ek mesaiye kalıyorsa karşılığını da yasa gereği zamanında almalıdır. Ek mesai ödemeleri ne yazık ki üç ay geriye düşmüştür. Kamu çalışanlarından doğal olarak görevleri esnasında yasalara uymaları beklenmektedir, uymamaları halinde ise cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Ancak hatırlatmak isteriz ki devletin başında yer alanlar da yasalara uymamaktadırlar ve kendileri de yasalara uymak zorundadırlar, uymadıklarında ise yasal işlem başlatılmalıdır.” ifadelerini kullandı.



“BAKANLIKLAR VE DAİRELER ARSI KOORDİNASYON VE BİLGİ EKSİKLİĞİ VAR”



Kıdrışlıoğlu, Maliye Bakanı ile dairelerinin koordineli çalışmadığını ve/veya Bakana doğru bilgi aktarılmadığını ve kamuda bakanlıklar ve daireler arasında bu yönde bir bilgi ve koordinasyon eksikliği bulunduğunu savundu.



Bunu gidermenin hükümetin görevi olduğunu kaydeden Kıdrışlıoğlu, “bu durumda tek suçlunun Maliye Bakanlığı olmadığını diğer bakanlıkların dairelerinin de zamanında görevlerini yerine getirmemesinden dolayı sürekli gecikmeler yaşandığını” belirtti.



“GECİKMELERE SEBEP OLAN VE ÇALIŞANI MAĞDUR EDENLERE CEZAİ UYGULAMA BAŞLATILSIN”



Mevcut hükümetten beklentinin tüm bu gecikmelere sebep olanlar hakkında soruşturma başlatması olduğunu ifade eden Kıdrışlıoğlu, görevini yapmayan ve çalışanları mağdur edenlerin tümüne gerekli cezai uygulamaların başlatılmasını talep etti.



Kıdrışlıoğlu açıklamasında, “Hükümetin görevi, tek suçsuz olan ve alın teriyle hak eden çalışanların hakkını zamanında ve tam olarak ödenmesidir. Aksi taktirde sendika olarak yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz.” ifadelerine yer verdi.



MALİYE VE BAŞBAKANLIĞA YAZI GÖNDERİLDİ



Maliye Bakanlığına gönderilen ve Başbakanlığa da dağıtımı yapılan yazıda “Üç gün içinde kamu çalışanlarının ek çalışma ücretlerinin ödenmemesi halinde yargısal yola başvurmak zorunda kalacağımızı ve doğacak olan masraflardan da ayrıca sorumlu olacağınızı tarafınıza saygılarımla bildirir, bu vesileyle çalışmalarınızda başarılar dilerim” ifadeleri kullanıldı.

