Ek Akaryakıt Desteği Ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca 2016 yılı tarımsal destek bütçesinde olmamasına rağmen, üreticilerin mağduriyetini gidermek amacıyla bir kereye mahsus olmak üzere üreticilere ek akaryakıt desteği verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında akaryakıt desteği ödemelerinin bütçede olmamasından dolayı destek almayan üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, 2014-2015 yılı bitkisel üretim sezonu kayıtları esas alınarak hükümetin yarattığı ek kaynakla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen kıstaslar üzerinden toplam 7 milyon 494 bin 360 TL tutarında akaryakıt desteği üreticilerin akaryakıt kartlarına yüklendi.

ÖDEME KRİTERLERİ

Bakanlık açıklamasında, akaryakıt ödemesinin belirlenen kriterler çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edilerek, bu kriterler şöyle sıralandı:

Dönümü kuru tarımda 6,2; sulu yem bitkilerinde 32,25; narenciye, bağ, meyve ağaçlarında 15,5; zeytin, badem, harupta 7,75; sebze ve sera alanlarına 62 ve 2015 Sonbahar kayıtlarına göre patates alanlarında 193,75 TL

BALIKÇILARA ÖDEMELERİ EN KISA ZAMANDA

Açıklamada, 2015 yılı 1 Kasım - 31 Aralık döneminde Hayvancılık Dairesi’ne kayıtlı balıkçı tekneleri için tekne başına 775 TL olmak üzere akaryakıt ödemesinin de öngörüldüğü belirtilerek, söz konusu ödemenin listelerin hazırlanmasının ardından yapılacağı ifade edildi.