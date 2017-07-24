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24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:33

Eıde Bugün Kıbrıs’ta

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide bugün Kıbrıs’a geldi.

Eıde Bugün Kıbrıs'ta
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BM KIBRIS BARIŞ GÜCÜ’NÜN GÖREV SÜRESİNE İLİŞKİN KARARIN PERŞEMBE GÜNÜ ALINMASI BEKLENİYOR

Lefkoşa, 24 Temmuz 17 (.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide bugün Kıbrıs’a geldi.

Eide, İsviçre’deki Kıbrıs Konferansı’ndan sonra BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdiği New York ziyaretinin ardından gerçekleştireceği Kıbrıs ziyaretinde, bugün, liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından saat 14.30’da kabul edilecek olan Eide’nin sabah saatlerinde de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesi bekleniyor.

Bu arada BM Güvenlik Konseyi, BM Kıbrıs Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresine ilişkin kararı bu hafta perşembe günü alması bekleniyor. 6 ay sürelerle uzatılan UNFICYP’in görev süresi 31 Temmuz’da sona eriyor.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla Crans-Montana’da 28 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in taraflar arasında bir çok konuda halen var olan ciddi mesafe nedeniyle bir anlaşmanın mümkün olmadığı için sonuçsuz kaldığı açıklamasıyla sona ermişti.

Espen Barth Eide, BM’nin “ortak başarısızlık” olarak nitelediği konferansın ardından verdiği ilk ropörtajda, BM Genel Sekreteri’nin son gece 4 saat süren toplantıda görüp duyduklarından sonra konferansı sürdürmede bir fayda görmediğini ve taraflarla görüştükten sonra konferansı sona erdirdiğini belirtti.

Eide ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, konferansın ardından geçen hafta BM Güvenlik Konseyi’ni, sonuçsuz kalan konferansı ve Kıbrıs’taki son gelişmelerin yanı sıra UNFICYP raporu hakkında bilgilendirmişti.

(FEZ/HÖ)

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