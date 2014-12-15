Eide Yarın Adaya Gelecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, BM müzakere heyetiyle toplantılar yapmak amacıyla yarın adaya gelecek.

BM Kıbrıs Barış Gücü’nden alınan bilgiye göre, Eide, adada kalacağı kısa süre zarfında Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile de ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.

Ledra Palace Otel’de, yarın saat 18:30’da basın mensupları ve sivil toplum örgütlerine yönelik bir “Christmas resepsiyonu” verecek olan Eide, çarşamba günü öğlen saatlerinde adadan ayrılacak.