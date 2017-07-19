Eıde, Pazartesi Günü Adaya Geliyor

ÖZEL DANIŞMAN, SONUÇSUZ KALAN KIBRIS KONFERANSININ ARDINDAN GELECEĞİ ADADA, LİDERLERLE AYRI AYRI GÖRÜŞECEK

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Pazartesi günü adaya geliyor.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakereler çerçevesinde İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında düzenlenen ancak 9. gün sonuç alınamadan sona eren Kıbrıs Konferansı’nın ardından ilk kez adaya gelecek olan Eide, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşecek.

AKINCI-EIDE GÖRÜŞMESİ 14.30’DA…

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı Eide’yi saat 14:30’da kabul edecek.

Eide, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile birlikte BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) üye ülkelere İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı hakkında bilgi verdikten sonra düzenlediği basın toplantısında, konseyin Kıbrıs soruna çözüm bulunması için tarafları destekleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü söylemişti.



