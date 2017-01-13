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13 Ocak 2017 Cuma 19:12

EIDE: “KONFERANS DEVAM EDİYOR”

EIDE: 'KONFERANS DEVAM EDİYOR”
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EIDE: “KONFERANS DEVAM EDİYOR”

 BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Beşli Konferansın devam ettiğine işaret ederek, aranın hazırlık yapılmak amacıyla talep edildiğini söyledi.


Espen Barth Eide, düzenlediği basın toplantısında, Beşli Konferans ve Cenevre Zirvesi’ni değerlendirdiği toplantıda, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.


Eide, 18 Ocak’ta devam edecek konferansın seviyesiyle ilgili bir soruyu yanıtında, daha alt seviyede uzmanlar tarafından teknik çalışmalar yapılmadan üst seviye katılım olamayacağını söyledi.


Bazı heyetlerin konferansa devam etmek istediğini kaydeden Eide, “Bir heyet hazırlanmak için ara talep etti. Uzmanlar Çarşamba günü yineden bir araya gelecekler. Konferans devam ediyor” dedi.


Eide, başka bir soruyu yanıtında, güvenlik ve garantiler konusunun karmaşık olduğunu, tarafların geleneksel pozisyonlarının birbirinden farklı olduğunu hatırlattı. Eide şöyle devam etti:


“Burada görmemiz gereken nokta, mevcut sistem devam mı edecek yoksa yerine başka bir sistem mi oluşturulacak? Birşey yapıp yapmayacağımızı konuşmuyoruz. Eğer başarısız olursak, garantiler sistemi aynı şekilde kalacak. Askerler orda sonsuza dek kalır. Başarısızlığın sonucu statükonun devamı olacaktır. Her iki lider, 11 Şubat 2014 anlaşmasında belirtildiği gibi, statükonun devamının sürdürülemez olduğunu defalarca açıklamıştır.”


Espen Barth Eide, AB’nin rolüne ilişkin soruyu yanıtında, konferansın 5’li bir konferans olduğunu ve AB’nin gözlemci olarak katıldığını, gerektiğinde katkı koyduğunu ancak karar verici olmadığını belirtti.


AB’nin rolünün bugüne kadar nasılsa konferansta da aynı olduğunu vurgulayan Eide, “Tabii birleşik bir Kıbrıs AB üyesi olacağı için, bulunacak çözümün ve güvenlikle ilgili konuların AB’nin güvenlik antlaşmaları çerçevesinde ele alınması gerekir” dedi.


“HARİTALAR, HER İKİ TARAF BİR SONRAKİ ADIMI KARARLAŞTIRANA KADAR BİZDE KALACAK”


Eide, “Haritalar ne olacak?” sorusuna, “Haritalar güvenli bir şekilde bizde muhafaza ediliyor. Haritalar, her iki taraf bir sonraki adımı kararlaştırana kadar bizde kalacak… Şu sıralarda ortada sadece fikirler var. Öneriler ikinci aşamada konulacak masaya” yanıtını verdi.


İngiltere’nin rolünün ne olacağına ilişkin soruyu yanıtında, “Çok büyük bir değişiklik beklemiyoruz. İngiltere egemen üslerden çözüm bulunması halinde toprak vereceği taahhüdünde bulundu. Kıbrıs’ın İngiltere ile tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkileri var” dedi.


Espen Barth Eide, dönüşümlü başkanlığın konuşulup, konuşulmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:


“Konu burada ve daha önce de konuşuldu. Dönüşümlü başkanlık, sürecin daha ileriki aşamasında ele alınacak ancak zaten sürecin ileri aşamasındayız. Bu konu aslında yürütme ile ilgili bir konu. Bu konuyu çözmek için siyasi sistemin nasıl olacağını tam anlamıyla belirlememiz gerekiyor. Örneğin seçim sistemi. Mülkiyet konusunda önemi bir atılım yaşandı ancak detayları konusunda yapılması gerekenler var. Örneğin duygusal bağ konusunda hala daha çalışıyor.”


 
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