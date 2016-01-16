Eıde: "Kıbrıs'ta Uzlaşma Mümkün, Hatta Mümkünün De Ötesinde"

BM GENEL SEKRETERİ'NİN KIBRIS ÖZEL DANIŞMANI EIDE: "KIBRIS'TA UZLAŞMA MÜMKÜN, HATTA MÜMKÜNÜN DE ÖTESİNDE"

"MUHTEMEL BİR UZLAŞMAYA DOĞRU GİDİYORUZ. ANCAK SONA BIRAKILAN KONULAR HER ZAMAN EN ZOR KONULARDIR"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs'ta anlaşmaya yakın olduklarını ancak sona bırakılan her zaman zor konuların bırakıldığını belirterek, gelecek hafta ve ayların önemine işaret etti.

Eide, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen kapalı oturumda, Kıbrıs müzakerelerindeki son gelişmelere ilişkin Konsey üyelerine brifing verdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Eide, "Kıbrıs'ta uzlaşma mümkün, hatta mümkünün de ötesinde. Muhtemel bir uzlaşmaya doğru gidiyoruz. Ancak sona bırakılan konular her zaman en zor konulardır. Konuların yüzde 90'ında anlaşılabilir belki ama kalan yüzde 10 uzlaşılması kolay olmayan konular" dedi.

Henüz uzlaşılamayan temel sorunların çözümü için gelecek hafta ve ayların önemli olduğunu vurgulayan Eide, bu konulardan bazılarının toprak sorunu, güvenlik ve garantörlük olduğunu belirterek, "Bu konularda iki tarafın da başlangıç noktaları oldukça farklı" diye konuştu.

Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in konuya yaklaşımlarını da överek, "Eğer bu iki lider Kıbrıs'ı birleştiremezse kim birleştirebilir bilmiyorum" dedi.

Varılacak bir anlaşmanın sürdürülebilirliğine de vurgu yapan Eide, "Çözüm güvenilir, uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalı" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyinin adadaki barış gücünün görev süresini önümüzdeki hafta uzatması bekleniyor.