Eide: 'Kıbrıs'ta Birçok Konu Çözüme Kavuştu, Diğer Konuları Çözmeye Yakınız'

"Kıbrıs'ta birçok konu çözüme kavuştu, diğer konuları çözmeye yakınız"



Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs özel temsilcisi Eide, Cenevre'deki müzakerelerde pek çok konunun çözüme kavuştuğunu, diğer konularda da çözüme yakın olunduğunu söyledi. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları yarın İsviçre'ye gidiyor, garantör ülkeler ilk kez dışişleri bakanı düzeyinde masada olacak.Taraflar bugün haritalarını masaya getiriyor, Birleşmiş Milletler haritaların kamuoyu ile paylaşılmayacağını duyurdu.BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Cenevre'de devam eden müzakerelerin olumlu seyrettiğini söyledi. Özel temsilci, "En zorlu konuları ele aldık. Hemen hemen hepsini görüştük, bir çoğunu çözüme kavuşturduk ve bazı diğer konuları çözmeye yakınız. Hala yapacak iş var" dedi.Eide'in sözlerini Reuters haber ajansı son dakika olarak duyurdu. Özel temsilcinin verdiği bilgiye göre, yarım yüzyılı geride bırakan sorunun çözümü için üç gündür devam eden müzakerelerde yarın yeni bir sayfa açılacak, garantör ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla beşli konferans başlayacak.Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları, yarın İsviçre'nin Cenevre kentine gidiyor. Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de müzakere sürecinde ilk kez dışişleri bakanı düzeyinde masada olacak. İlerleme sağlanırsa liderlerin katılımı gündeme gelebilecek.Beşli Konferans’ın açılışını, Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.BM özel temsilcisinin verdiği bilgiye göre, taraflar kendi haritalarını bugün sunacaklar ve haritalar uluslararası örgütün muhafazası altında olacak. Eide, haritaların kamuoyu ile paylaşılmayacağını duyurdu.Al Jazeera Türk'ün diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, harita konusunda Türk tarafı yüzde 29,2’ye kadar toprağın düşürülebileceğini söylerken, Rum tarafı bu oranın yüzde 28,2’de kalmasını istiyor.AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de, görüşmelerin yarın olumlu bir şekilde sonuçlanmasını umduğunu ve müzakerelerin Kıbrıs'ta normalleşme için en son şans olduğuna inandığını ifade etti.Juncker, "Riskli bir süreç ama barış söz konusu olduğunda riskler almalısınız. Risk almayanlar aslında daha büyük bir risk alıyor. Bence adayı yeniden birleştirme vakti geldi. İki toplum lideri de mükemmel bir iş çıkartıyor ve Cenevre'deki görüşmelerin yarın olumlu bir şekilde sonuçlanmasını umuyorum" dedi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Cenevre zirvesinden önce yaklaşık 18 ayı bulan bir müzakere süreci yürüttü. Cenevre'den çıkacak olumlu bir sonuç, Kıbrıs'ta referanduma sunulacak.Milliyet