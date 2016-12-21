EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT”

“İKİ TARAF DA YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR”

YARIN BİR ARAYA GELECEK OLAN LİDERLER, CENEVRE ÖNCESİNDE, 4 OCAK’TA YENİDEN GÖRÜŞECEK

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, global gelişmelere bakıldığında, dünya açısında oldukça kötü günlerden geçildiğini ancak Kıbrıs için fırsat penceresinin hala bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelen Eide, yaklaşık 2 saat süren görüşmeden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın eşlik ettiği Eide, Akıncı’nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Eide, ocak ayında Cenevre’de gerçekleşecek zirve ve Kıbrıs konferansına yönelik çalışmalarda bulunduklarına işaret ederek, bugünkü toplantıda da liderlerin yarın gerçekleştireceği görüşmeye yönelik hazırlıklarda bulunduklarını söyledi.

“İKİ TARAF DA YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR”

Cenevre’deki görüşmelere, Noel ve yılbaşı tatilinin de olacağı 19 gün kaldığını ve bunun çok da uzun bir süre olmadığına işaret eden Eide, iki tarafın da yoğun şekilde çalışmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Bugün bir araya gelen müzakerecilerin Cuma günü yeniden buluşacağını, liderlerin de yarın görüşeceğini kaydeden Eide, “Her iki taraf da, geriye kalan farklılıkların giderilmesi için büyük bir gayretle çalışıyor. Bazıları geriye kalacak, bazıları ise bilerek Cenevre’de yapılacak son aşamaya bırakılacak” dedi.

ANASTASİADİS İLE GÖRÜŞME BU AKŞAM

Espen Barth Eide, Akıncı’nın ardından bu akşam Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceğini ve yarınki görüşmeye ilişkin benzer bir görüşmeyi onunla da yapacağını söyledi.

Eide, müzakerelere ilişkin söyleyecek yeni bir şey olmadığını, olacaksa da bunun yarınki liderler görüşmesi sonrasında olabileceğini kaydetti.

2016 DEĞERLENDİRMESİ

Her iki tarafın da yoğun bir şekilde çalıştığını yineleyen Eide, Kıbrıs müzakereleri açısından 2016’nın iyi bir yıl olduğunu belirtti. Eide, yeni yıla Kıbrıs sorununu çözme kararlılığıyla başlanmasına rağmen bunun başarılamadığına işaret ederek, 2. Mont Pelerin ile 1 Aralık arasındaki dönem hariç, çözüm müzakerelerinin genel anlamda iyi olduğunu söyledi.

Eide, 2016’nın, global gelişmelere bakıldığında, dünya açısında oldukça kötü bir yıl olduğunu belirterek, Kıbrıs için fırsat penceresinin hala bulunduğunu kaydetti. Uluslararası desteğin büyük ve net olduğunu söyleyen Eide, Kıbrıs sorununun, her geçen gün artan bir karmaşıklığın hakim olduğu bir dünya düzeninde çözülmeye çalışıldığına işaret etti.

“2017’DE ÇÖZÜM MÜMKÜN”

Müzakerelerin son aşamasını planlıyor olmanın iyi bir şey olduğunu kaydeden Eide, bunun süreci olumlu etkileyeceğini belirtti.

Espen Barth Eide, “2017’de çözüm olacak mı?” yönündeki soruyu yanıtında, hedefin önce Kıbrıslıların görüşmesi, daha sonra da uluslararası konferans olduğunu kaydederek, tarafların kararlılığının açık olduğuna söyledi.

Eide, kapsamlı çözüme götürecek son konuları çözmeye çalışacaklarını belirterek, amaçlanan çözüme ulaşıldığı zaman ise onun uygulamasının planlanacağını ve referandum yapılacağını belirterek çözümün 2017’de mümkün olabileceğini kaydetti. Eide, “Son karar ne benim, ne de liderlerin olacak. Buna, referandumla Kıbrıslılar karar verecek” dedi.

LİDERLER OCAK AYINDA CENEVRE’YE GİTMEDEN ÖNCE DE GÖRÜŞECEK

Espen Barth Eide, bir başka soruyu yanıtında, liderlerin ocak ayında Cenevre’ye gitmeden önce adada bir araya gelip, müzakereye devam edeceğini söyledi.

4 Ocak’ta görüşecek liderlerin, gerekmesi halinde yeniden bulaşacağını kaydeden Eide, hem liderlerin, hem de müzakerecilerin zamanı iyi kullanmak istediğini belirtti.

Eide, kendisinin de önümüzdeki haftalarda garantörlerle temaslarda bulunacağını söyledi.