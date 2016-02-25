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Eıde: ''Daha Hızlı Olmalarını İstiyoruz''

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, anayasal, ekonomik ve AB gibi konuların doğru yönde iyi ilerlediğini ve aynı yönde daha hızlı olunmasını beklediğini kaydetti.

Eıde: ''Daha Hızlı Olmalarını İstiyoruz''

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, anayasal, ekonomik ve AB gibi konuların doğru yönde iyi ilerlediğini ve aynı yönde daha hızlı olunmasını beklediğini kaydetti.

25 Şubat 2016 Perşembe 16:39
Eıde: ''Daha Hızlı Olmalarını İstiyoruz''
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EIDE: “DOĞRU YÖNDE İYİ İLERLİYORLAR.. DAHA HIZLI OLMALARINI İSTİYORUZ”

“BUTTENHEİM YAZ AYLARINDA AYRILACAK.. YERİNE, KIBRIS KONUSUNU İYİ BİLEN ELIZABETH SPEHAR GELİYOR”

Lefkoşa, 25 Şubat 16 (.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, anayasal, ekonomik ve AB gibi konuların doğru yönde iyi ilerlediğini ve aynı yönde daha hızlı olunmasını beklediğini kaydetti.

Eide, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaklaşık 1 saat süren görüşmesinden çıkışta basına yaptığı kısa açıklamada, görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi.

Liderlere, yarınki görüşmeye hazırlanmalarını söylediğini kaydeden Eide, geçen hafta ele aldıkları konuları daha ileri nasıl götürebileceklerini görüştüklerini belirtti.

Espen Barth Eide, sürecin ilerleyen aşamasında bir araya getirilerek, uygulama konularıyla anayasal, ekonomik ve AB gibi konuların doğru yönde iyi ilerlediğini ancak aynı yönde daha hızlı hareket etmelerini beklediklerini kaydetti.

“BUTTENHEIM YERİNE SPEHAR”

Eide, gazetecilerin sorusu üzerine, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Lisa Buttenheim’in Kıbrıs’tan yaz aylarında ayrılacağını ve yerine, Kıbrıs konusunu iyi bilen Elizabeth Spehar’ın geleceğini söyledi.

Espen Barth Eide, Buttenheim’ın, atama kararına rağmen, müzakerelerin içinde bulunduğu kritik aşamadan dolayı adadan hemen ayrılmayacağını ve bunun sadece kendisinin değil genel sekreterin de arzusu olduğunu belirtti.

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