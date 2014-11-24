Eide Bugün Kıbrıs’a Geliyor

EROĞLU-EIDE GÖRÜŞMESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bu akşam Kıbrıs’a geliyor.
Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Sözcülüğü’nden elde edilen bilgiye göre, Eide, Kıbrıs’ta yaklaşık 5 gün kalacak.
Eide’nin programı henüz kesinleşmemekle birlikte, adada bulunduğu süre içinde liderler ve müzakerecilerle görüşmelerde bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre Eide, 26 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret edip görüşecek.
Eide’nin 28 Kasım Cuma akşamı adadan ayrılması bekleniyor.