Eide Adaya Geldi

EROĞLU TARAFINDAN YARIN KABUL EDİLECEK
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, dün akşam Kıbrıs’a geldi.
Eide, Adadaki temasları çerçevesinde bu sabah saat 10.00’da Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP UG) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, ardından saat 11.00’de Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’le görüşecek.
Eide bugün saat 18.30 sıralarında Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Eide’yi yarın saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığında kabul edecek.