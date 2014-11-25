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Eide Adaya Geldi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, dün akşam Kıbrıs’a geldi.

Eide Adaya Geldi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, dün akşam Kıbrıs’a geldi.

25 Kasım 2014 Salı 09:29
Eide Adaya Geldi
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EROĞLU TARAFINDAN YARIN KABUL EDİLECEK

 BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, dün akşam Kıbrıs’a geldi.

Eide, Adadaki temasları çerçevesinde bu sabah saat 10.00’da Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP UG) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, ardından saat 11.00’de Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’le görüşecek.

Eide bugün saat 18.30 sıralarında Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Eide’yi yarın saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığında kabul edecek.

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