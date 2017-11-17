EHLİYETTE YENİ DÖNEM

Bakanlar Kurulu’nda birkaç ay önce kabul edilen tüzük, alkol ve uyuşturucu bağımlarının tedavi olana kadar ehliyet almamasını veya ehliyetlerine el konulmasını öngörüyor

Avrupa Birliği ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı ve Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen trafik tüzüğü uyuşturucu ve alkol bağımlılarını yakından ilgilendiriyor. Tüzüğe göre, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı veya aşırı kullanım tanısı konan kişilerin sürüş ehliyetine el konulacak. Bu kişiler doktor raporlarıyla tedavi olduklarını kanıtlayana kadar trafiğe çıkamayacak.

Ayrıca yeni ehliyet alacak olanlarda eğer bağımlı oldukları tespit edilirken sürüş eğitimine alınmayacak. Bu kişilerde tedaviden sonra sürüş eğitimine başlayacak. Yeşil reçeteli ilaç kullananlarda bu uygulamaya tabi tutulacak. Kendisine veya başkasına zarar verecek şekilde, aşırı bir miktarda ilaç kullandıkları tespit edilen kişilerde alkol ve uyuşturucu bağımlıları için geçerli olan süreçlerden geçecek. Tüzük, bağımlıkların yanı sıra beraberinde birçok başka yeniliği de getirecek.

Konuyla ilgili Star Kıbrıs’a konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, 2 Mayıs tarihi itibariyle Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen tüzüğün trafik güvenliğini sağlayacak birçok yenilik getireceğini açıkladı.

TÜZÜKLE BERABER ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK

Bakanlar Kurulu’ndan 2 Mayıs 2017 tarihinde kabul edilen Avrupa Birliği ve KKTC Ulaştırma Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı trafik tüzüğü birçok yeniliği öngörüyor. Mevcut uygulamada ehliyet alırken ve sonrasında sağlık kontrolleri yapılmazken, tüzüğün uygulamaya girmesi halinde taksi, kamyon, otobüs, Tır gibi iş araçları kullananlar 5 yılda bir salon araç kullananlarda 10 yılda bir sağlık kontrolünden geçmek zorunda kalacak.

Sağlık durumları sürüşe elverişli olmayanların ehliyetleri uzatılmayacak. Ayrıca ilk ehliyet alımında mevcut uygulamada herhangi bir rapor talep edilmezken, tüzükten sonra tam teşekkülü bir doktor raporu talep edilecek.

BAĞIMLILAR İÇİN YENİ DÖNEM

Tüzüğün getireceği yeni uygulamalarda en dikkat çekici ayrıntı ise uyuşturucu ve alkol bağımlılarını ilgilendiriyor. KKTC’de uyuşturucu gün geçtikçe yaygın hale gelirken, uyuşturucu ile tutuklanan kişiler yargı sürecinden geçiyor. Ancak bağımlıların sürüş durumuyla ilgili herhangi bir uygulama bulunmuyor.

Tüzükle beraber uyuşturucu ile yakalanan ve kullanıcı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili yeni düzenlemeler hayata geçecek. Tüzükte, “Alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, aşırı kullanım tanısı konan kişilere sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyeti verilmeyeceği veya yenilenmeyeceği, sürüş eğitimi ile sürüş ehliyetinin iptal edileceği” öngörülüyor.

Mahkeme kararıyla ehliyeti iptal edilen kişilerin, 6 aylık doktor gözetiminden geçtikten ve tedavi olduklarını raporlarla kanıtladıktan sonra eğitime başlayabileceği veya ehliyetlerini geri alabileceği belirtiliyor.

YEŞİL REÇETELİ İLAÇ KULLANANLAR DA DİKKATE ALINDI

Yeşil reçeteli ilaç kullananlarda bu uygulamaya tabi tutuluyor. Kendisine veya başkasına zarar verecek şekilde, aşırı bir miktarda ilaç kullandıkları tespit edilen kişilerde alkol ve uyuşturucu bağımlıları için geçerli olan süreçlerden geçecek.

AVCI: “ARTIK UYGULAMA ŞART”

Tüzükle ilgili açıklama yapan Avcı, son zamanlarda uyuşturucu etkisi altında kaza yapanların sayısında artış olduğunu ancak trafikte uyuşturucu ile ilgili düzenleme olmadığını ifade ederek, tüzüğün hayata geçmesiyle bu durumun değişeceğini söyledi.

Avcı, uyuşturucu ile yakalananların yargılandığını ancak ehliyetlerine el konulmadığını söyledi ve günümüz şartlarında trafik için son derece tehlikeli hale gelen uyuşturucu ile ilgili adım atılması gerektiğini vurguladı. Avcı, “Son zamanlarda uyuşturucu etkisi altında kazalar yaşanması dikkati çekiyor. Bu da yollardaki güvenliğin tehlikede olduğunu gösteriyor. Uyuşturucu kontrolü ile ilgili yasalar yapılmadığı için trafikte bu yönde kontrolde yapılmıyor” dedi.

TÜZÜK SIKI KONTROLÜ ÖNGÖRÜYOR

Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüzük hayata geçerse alkol, uyuşturucu bağımlıları tedavi olana kadar ehliyet alamayacak veya ehliyetlerine el konulacak. Ayrıca yeşil reçeteli ilaç kullanan kişilerin kullandıkları ilaç oranı sürüşe engelse bu kişiler de trafiğe çıkamayacak. Öte yandan engelli vatandaşların ehliyetlerinde kod uygulaması yapılacak. Polis, o koda bakarak kişinin engel durumunu ve engeline göre kullanması gereken aracı hemen tespit edebilecek.