Ehliyet Sınavında Rüşvet Alındığı İddia Ediliyor

Ehliyet sınavlarında vatandaştan rüşvet alındığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili bilgi veren bir kaynak, ehliyet sahibi olmak isteyen bir vatandaşın trafik müfettişlerine mutlak sürette en az 200 TL rüşvet yedirmek zorunda olduğunu ileri sürüdü. Bir süre önce rüşvet olayıyla ilgili isminin baş harfleri M.G olan bir müfettişin kızağa alındı gibi gösterilmesine karşın göreve devam ettiği ve arkasında bir müsteşarın bulunduğunu savundu. Kaynak, rüşvet olaylarının arkasının kesilmediğini ve vatandaşın normal ehliyet tutarının yanında rüşvete de para ödemek zorunda kaldığını iddia etti.