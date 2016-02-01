Egsoz Emisyon Kontrolleri Devam Ediyor

Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi ekiplerince gerçekleştirilen egsoz emisyon denetimleri devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Çevre Koruma Dairesi Ekipleri, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik şubesi ile işbirliği içerisinde yollarda ve yetkili garajlarda egzoz emisyon kontrolleri gerçekleştiriyor.

Yapılan kontroller uyarınca ada genelindeki yollar ve garajlarda yapılan uygulama ile vatandaşlar ve garaj sahipleri önce uyarılıyor ve bir ay süre veriliyor ve ardından yapılan ikazlara uymayanlara bir asgari ücret tutarında ceza kesiliyor.

Çevre Koruma Dairesi, vatandaşlara çağrıda bulunarak, özellikle araçlardan atılan ve duyarsızca etrafa dökülen çöpler ile egzozlarından havayı kirlettiği tespit edilen araçlarla ilgili vatandaşların “ALO123” Çevre hattına ihbarda bulunmalarını istedi.



















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