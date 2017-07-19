Eğlenmek istedi canından oluyordu

Esentepe halk plajında, hafta sonu belediyeye ait trambolinde oynayan 15 yaşındaki Abbas Kurt, trambolinin yırtılması sonucu beton zemine düştü. Kurt, ciddi şekilde yaralandı. Aile yargıya gitmeye hazırlanıyor

Esentepe’de ikamet eden 15 yaşındaki Abbas Kurt, hafta sonu ailesi ile birlikte gittiği Esentepe Halk Plajı’nda başına gelen talihsiz kaza sonucu ciddi şekilde yaralandı.

Esentepe Belediyesi’ne ait trombolinde oynayan Kurt, trambolinin yırtılması sonucu beton zemine düşerek yaralandı.

Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürülen 15 yaşındaki Kurt’un sağ bacağında üç kırık tespit edildi. Kurt, ameliyata alındı.

Abbas Kurt’un kırık bacağına ameliyatta çivi takıldı. Kurt’un tedavisi gereği 1 ay süre ile ayağa kalkamayacağı kaydedildi.

Ailesinden alınan bilgiye göre, Abbas Kurt, ayağındaki çivilerin çıkarılması için 1 ayın sonunda yeniden ameliyat edilecek.

Anne isyan etti

Abbas Kurt’un annesi Fatma Kurt, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü Havadis ile paylaştı. Oğlunun başına gelen kazada Esentepe Belediyesi’nin ihmalinin bulunduğunu dile getiren Fatma Kurt, Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ı da kendilerine saygısızlık yapmak ile suçladı.

Söz konusu trombolinin uzun yıllar önce Mersin Belediyesi tarafından Esentepe Belediyesi’ne gönderildiğini söyleyen Fatma Kurt, trombolinin yıllardır bakımının yapılmadığını ve beton zemin üzerine kurulduğunu ifade etti.

Fatma Kurt, Esentepe Belediyesi’ni “İhmal sonucu kazaya sebebiyet vermek” suçlaması ile mahkemeye vermeye hazırlandıklarını dile getirdi.

Fatma Kurt, şunları söyledi: “Yaşanan kazanın ardından biz bir ‘geçmiş olsun’ temennisi, bir özür beklerken Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, hem olayın yaşanmasında çocuğumu suçlu gösterdi. Bu trombolin yıllardır plajda güneşin altında yırtıldığına göre bakımdan da geçmiyordu. Üstelik beton zemin üzerinde kurulu. Ben bir geçmiş olsun dileği bekliyordum ancak başkan, oğlumun zaten kilolu olduğunu, yukarı zıpladığında kilosunun 100 kiloya aşağı düştüğünde ise 200 kiloya ulaştığını söyledi. Bir geçmiş olsun bile demedi. Ben evladımı kaybedebilirdim. Bunun hesabını kim nasıl verecekti? Şuanda tek arzum evladımın sağlığına kavuşması ancak bu konuyu kolay kolay kapatmayı düşünmüyorum. Yargıya başvuracağım.”

Erdoğan: Tromboline zarar verdiler asıl benim dava açmam gerek

Esentepe Belediyesi Cemal Erdoğan, yaşanan kazada belediyenin ihmali bulunmadığını belirterek, Abbas Kurt’un başına gelen kazadan bizzat Kurt’un kendisinin sorumlu olduğunu ifade etti.

Trombolinin kazaya sebebiyet verecek herhangi bir sorununun olmadığını söyleyen Erdoğan, “Kurt 90 kilo ve tormbolinin yüksekliği 3 metre olmasına rağmen Kurt, 4 metre zıplıyor. Bu kaza Abbas Kurt’un sert hareketleri nedeni ile yırtıldı” diye konuştu.

Belediyenin tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini ve görevini bir tamam yaptığını dile getiren Cemal Erdoğan, kazadan sonra Kurt ailesinin hem evine hem de Abbas Kurt’un tedavi gördüğü hastaneye “Geçmiş olsun” ziyaretinde de bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, “Bu kazada bizim bir ihmalimiz yoktur. Trombolin de sağlamdı. Ancak yargı yolu açıktır. Aile mahkemeye gitmek isterse gidebilir. Ancak gerçek şu ki asıl benim yargıya başvurmam gerek. Tromboline zarar verdiler” dedi.

Cemal Erdoğan, şunları kaydetti: “Daha önce bir trombolin vardı ve 60 kiloya kadar olan 12-14 yaş arası çocuklar bu trombolinde oynardı. Abbas Kurt, 90 kilo olduğundan o tromboline giremiyordu. Ailesi Abbas Kurt’u diğer çocuklardan ayırdığımızı söyleyerek sitem ediyordu. Daha sonra plaja bu trombolini kurduk. Ben 120 kiloyum ve her akşam ben de o trombolinde zıplıyorum. Ancak usulünce zıplıyorum, 4 metre yükselmiyorum. Trombolin 6 bölümdü, kazada biri yırtıldı, sağlam şuanda 5 bölüm var. Her bölüme 100 kiloluk adam koyalım usulünce saatlerce zıplasın, garanti ederim ki hiçbir sorun, kaza olmayacaktır. Çünkü bu kişiler usulünce zıplayacaklar.”



Duygu Alan

