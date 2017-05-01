Eğlencenin Tadı Kaçtı



Kuzey Kıbrıs’ta vatandaşların aileleri ile birlikte piknik yaptığı alanlardan birisi olan Alevkayası’nda dün üzücü bir olay yaşandı. Alevkayası’nda piknik yapan vatandaşlar, çok sayıda motosikletlinin gürültülü geçiş yapmasından şikayet edince ortam gerildi.Motosikletli gençlerin kendilerine karşı sert ifadeler kullandıklarını iddia etti. Vatandaşlar bu durumu telefonla polis yetkililerine de aktardıklarını, daha sonra bazı kişilerin Esentepe Polis Karakolu’na giderek iğfade verdikleri bildirildi.Vatandaşlar, “Biz buraya eğlenmeye geldik ama motosiklet gürültüsünden rahatsız olduk. Bunu şikayet edince de öfkeli gençler üzerimize yürüdü” dedi.Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.Diyalog