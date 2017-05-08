Eğlence Mekânına Arabası İle Girdi

Girne’de dün sabahın ilk ışıklarında Girne’de bir eğlence mekânı önünde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi.Girne’nin tanınmış eğlence mekânlarından birinde eğlenen 25 yaşındaki Raif Esendağlı’nın, eğlence mekânında görevli güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğü iddia edildi.Görgü tanıklarının ifadesine görei, çıkan kavganın duyulması ile Raif Esendağlı’nın babası Veli Esendağlı Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren eğlence mekânına geldiği öğrenildi.Edinilen bilgide, öfkeli baba Veli Esendağlı, yönetimindeki PF 759 plakalı Ford Renger marka aracı ile eğlence mekânının demir ve camdan ana giriş kapısına kasten vurarak zarar verdiği öğrenildi.Olayın hemen ardından gözaltına alınan Esendağlı aleyhindeki soruşturma devam ederken, meydana gelen olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.