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08 Mayıs 2017 Pazartesi 07:32

Eğlence Mekânına Arabası İle Girdi

Eğlence Mekânına Arabası İle Girdi
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Oğlunu dövdükleri gerekçesi ile güvenlik görevlilerine öfkelenen 46 yaşındaki Veli Esendağlı eğlence mekânına arabası ile girdi

Girne’de dün sabahın ilk ışıklarında Girne’de bir eğlence mekânı önünde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi.

Girne’nin tanınmış eğlence mekânlarından birinde eğlenen 25 yaşındaki Raif Esendağlı’nın, eğlence mekânında görevli güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğü iddia edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine görei, çıkan kavganın duyulması ile Raif Esendağlı’nın babası Veli Esendağlı Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren eğlence mekânına geldiği öğrenildi.

Öfkeli baba dehşet saçtı

Edinilen bilgide, öfkeli baba Veli Esendağlı, yönetimindeki PF 759 plakalı Ford Renger marka aracı ile eğlence mekânının demir ve camdan ana giriş kapısına kasten vurarak zarar verdiği öğrenildi.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan Esendağlı aleyhindeki soruşturma devam ederken, meydana gelen olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. 
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Eğlence Mekânına Arabası Ile Girdi
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