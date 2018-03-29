BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ'NİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU ‘’ EĞİTİMDE BİREYSEL FARKLILIKLAR VE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ’’ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji bölümü tarafından, 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10:30’da BAU Tower konferans salonunda ‘’Eğitimde Bireysel Farklılıklar ve Eğitim Psikolojisi’’ semineri düzenlendi. Düzenlenen seminere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ‘ de bulunan tüm liselerin rehber öğretmenleri, müdür muavinleri ve müdürlerinin yanısıra üniversite öğrencileri ve eğitime ilgi duyan uzmanlar da katılım gösterdi. Program Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen’in açılış konuşması ile başladı.

Ağdelen yapmış olduğu konuşmada ‘’Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin uluslararası tanınırlığı olan, bilgi ve teknoloji üretiminde öncü, seçkin bir dünya üniversitesi olduğunu BAU Global Eğitim Ağı’nın adada bulunan tüm öğrencilere büyük bir imkan sunduğunu, bunun yanında, halka yönelik olarak Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM Kıbrıs) ‘ın çalışmalarının da tamamlanarak, yaşam boyu öğrenime ve profesyonel hayattaki gereksinimlere odaklanarak tasarlanan programlarla tüm KKTC halkına hizmet sunacağını söyledi.’’

Gerçekleşen açılış konuşmasının ardından Doç. Dr. İlhan Raman, tüm katılımcılara yönelik olarak ‘’ ’Eğitimde Bireysel Farklılıklar ve Eğitim Psikolojisi ‘’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Seminer sonunda tüm katılımcılar, konu ile ilgili fikir ve görüş alışverişi çerçevesinde Doç. Dr. Raman’a sorularını yönelttiler.

Sunumun ardından, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Doç. Dr. İlhan Raman’a teşekkür sertifikası ve çiçek takdim ederek katılımcılara da ayrıca teşekkürlerini dile getirdi. Program tüm katılımcılara, sertifika takdimi ve kokteyl ile sona erdi.