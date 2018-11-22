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Eğitim Bakanlığı İle Kikev, İşaret Dili Eğitimi Konusunda İş Birliği Protokolü İmzaladı

Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) arasında, işaret dili eğitimi verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Eğitim Bakanlığı İle Kikev, İşaret Dili Eğitimi Konusunda İş Birliği Protokolü İmzaladı

Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) arasında, işaret dili eğitimi verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 11:53
Eğitim Bakanlığı İle Kikev, İşaret Dili Eğitimi Konusunda İş Birliği Protokolü İmzaladı

Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) arasında, işaret dili eğitimi verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile KİKEV Başkanı Bahire Doğru’nun imza koyduğu protokolle işaret dili bilenlerin sayısının artırılması ve işitme engelli vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçilmesi adına gerekli eğitimlerin verilmesi amaçlanıyor.

ÖZYİĞİT
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, protokole imza atmadan önce yaptığı konuşmada, işaret diliyle iletişim konusunda ülkede ciddi bir açık bulunduğunu belirterek, işaret dilini sadece işitme engelliler için değil, çağdaş dünyada artık bir zorunluluk haline geldiği için öğrenmek gerektiğini kaydetti.

KİKEV’in bu anlamda önemli bir misyon üstlendiğini kaydeden Özyiğit, vakfın eğitimleri Milli Eğitim ve Kültür Balkanlığı onaylı verecek olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Öğretmen eğitimleri için bir uzlaşı yapıldığını kaydeden Özyiğit, öğretmenlerin de yeri geldikçe işitme engelli çocuklarla karşılaşabildiğini, onlar için ellerinden geleni yapabilme ve ulaşabilme için bu yöntemi öğrenmek durumunda olduklarını ifade etti.

Hem öğretmen eğitimi, hem de toplumda bu açığın kapatılması için KİKEV’in yapacağı çalışmalar bulunduğunu belirten Özyiğit, bakanlık olarak buna destek verdiklerini söyledi.

DOĞRU

KİKEV Başkanı Bahire Doğru da protokolün kendilerini mutlu ettiğini ve engelsiz toplum yaratmada Kıbrıs’ta bir ilki teşkil ettiğini kaydetti.

İşaret dili eğitmenlerinin 3 kişi olarak eğitim vereceğini belirten Doğru, tüm bölgelere ve topluma hitap etmek adına güzel bir protokol imzalanacağını, protokolün aynı zamanda işitme engellilerin yaşadığı iletişim probleminin de bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Söz konusu eğitimlerin, Dr. Emrah Soykan, Uzm. Ezgi Bertiz ve Dr. Aslı Önay Akçay tarafından verileceğini açıklayan Doğru, Özyiğit ve bakanlık bürokratlarına KİKEV Yönetim Kurulu adına teşekkür etti.

(RU/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan

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