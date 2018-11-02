Eğitim Bakanı Özyiğit Yeni Büyükelçi Başçeri’yi Kabul Etti

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri’yi kabul etti.

Eğitim Bakanlığında 17.30’da gerçekleşen kabulde Özyiğit, Kıbrıs’ı yakından tanıyan ve Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini bilen birinin bu görevi üstlenmesinin Kıbrıs Türkleri için bir şans olduğunu kaydetti.

Özyiğit, Başçeri’nin yeni görevinin iki ülke arasında var olan sağlam ilişkilerin çok daha sağlam ve güçlü bir zemine oturtularak, Kıbrıs Türkünün gelişimine ve dünyayla kucaklaşmasına vesile olmasını dilediklerini belirterek, iş ve güç birliği yapacak olmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Özyiğit, Başçeri’nin görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

BAŞÇERİ

Büyükelçi Başçeri de yeniden KKTC’de ve Lefkoşa’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, daha önce Kıbrıs’ta 6 yıl görev yaptığını belirtti.

“Her ne kadar da ‘büyükelçi’ unvanına sahip olsam da sizlerin bir dostu olarak iyi işlere imza atmaya çalışacağız” diyen Başçeri, genelde Türk Ulusu ve özelde Kıbrıs Türkünün mutluluk ve refahının Türkiye’nin önceliği olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin çalışmalarına yardımcı olacaklarını belirtti.

Başçeri, günün ilerleyen saatlerinde olmasından dolayı Özyiğit’e kabul için teşekkür etti.

(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan Foto: Hüseyin Sayıl