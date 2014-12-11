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“Eğitim Geleceğimizdir” Konulu Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

İktisatbank tarafından düzenlenen “Eğitim Geleceğimizdir” konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

“Eğitim Geleceğimizdir” Konulu Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

İktisatbank tarafından düzenlenen “Eğitim Geleceğimizdir” konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

11 Aralık 2014 Perşembe 10:38
“Eğitim Geleceğimizdir” Konulu Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
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ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ PAZARTESİ

 İktisatbank tarafından düzenlenen “Eğitim Geleceğimizdir” konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

İktisatbank Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fergün Ulual’ın “Abaküs”ü birinci, Mustafa Evirgen’in “Okul yolunda”sı ikincilik ve Mehmetali Karahasan’ın “Okuma sevinci” üçüncülük elde etti. Cem Kara’ya ise jüri özel ödülü verildi.

İktisatbank Genel Müdürlük Binası Mesarya Sergi ve Konferans Salonu’nda pazartesi günü saat 16.00’da düzenlenecek törenle ödüller takdim edilecek ve yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı sergi açılacak.

Jürisinde Tijen Erol, Ersin Taşer, Hüseyin Sayıl, Uğur Kaptanoğlu ve Yasin Çiftçi’nin görev yaptığı yarışmada birinci gelene 2 bin TL, ikinci gelene bin TL, üçüncü gelene 750 TL ve jüri özel ödülüne layık görülene 500 TL ödül verilecek.

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