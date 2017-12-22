EĞİTİM FUARINDA KAÜ BİREBİR EĞİTİM SİSTEMİ VE YENİ BİR SEN’İ ANLATTI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Educaturk’ün düzenlemiş olduğu eğitim fuarına katılım gösterdi.

21 Temmuz Perşembe saat 10:00’da başlayan ve gençlere kapılarını açan Ankara Altınpark Kongre Merkezi’de düzenlenen eğitim fuarına birçok üniversitenin yanında KAÜ’de katılım gösterdi.Birçok lise öğrencisi, rehber hoca ve velilerin yer aldığı fuarda üniversitelere ilginin yoğun olarak gözlemlendi.

Öğrenciler tarafından yetkililere üniversite bölümleri ve fakülteleri dışında, tüm tercih danışmanlarına, gençlerin gelecekte sahip olacakları mesleklerle ilgili olarak, iş olanaklarının olup olmayacağı konusunda birçok soru yöneltillirken, KAÜ yetkilileri aday öğrencilere, KAÜ’de mevcut olan bölümlerin, iş olanakları hakkında detaylı bir şekilde bilgi verirdi.

FUARDA MİMARLIK BÖLÜMÜNE İLGİ YOĞUNLUK GÖSTERDİ

Ankara Altınpark Kongre Merkezi’nde KAÜ standını ziyaret eden birçok aday öğrenci, KAÜ Mimarlık Fakültesi hakkında detaylı bilgi talep ettiler. KAÜ’ nün Mimarlık Bölümü; katılımcı ve interaktif ders ortamı, teknolojik imkanları, güncel akademik kadrosu ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla, öğrencilerine evrensel, güncel, düşünsel, etik ve aktif bir eğitim süreci sunduğunu vurgulayan KAÜ yetkilileri, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin tarihi dokusunun Mimarlık Fakültesi ve öğrencileri açısından adeta doğal bir laboratuvar ortamı merkezinde, mimari zenginliklerle, öğrencilerin tüm yaratıcılıklarının çalışmalarına ayrı ve özel bir imkan sağladığının altını çizdiler.

Öğrenci ve veliler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan fuar, aday öğrencilerin ve tercih danışmanların memnun bir şekilde fuar alanından ayrılmasıyla sona erdi.