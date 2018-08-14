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Eğitim Bakanllğı, Çanakkale Kampındaki Olayla İlgili Soruşturma Başlattı

ÖZYİĞİT: “KABUL EDİLEMEZ… MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ… SÖZ KONUSU KİŞİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINI İSTEDİK, BU KİŞİ BİR DAHA ORGANİZASYONDA GÖREV ALMAYACAK”

Eğitim Bakanllğı, Çanakkale Kampındaki Olayla İlgili Soruşturma Başlattı

ÖZYİĞİT: “KABUL EDİLEMEZ… MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ… SÖZ KONUSU KİŞİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINI İSTEDİK, BU KİŞİ BİR DAHA ORGANİZASYONDA GÖREV ALMAYACAK”

14 Ağustos 2018 Salı 11:13
Eğitim Bakanllğı, Çanakkale Kampındaki Olayla İlgili Soruşturma Başlattı

ÖZYİĞİT: “KABUL EDİLEMEZ… MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ… SÖZ KONUSU KİŞİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINI İSTEDİK, BU KİŞİ BİR DAHA ORGANİZASYONDA GÖREV ALMAYACAK”
“BİZDEN GÖREVLİ ARKADAŞLAR BAKANLIĞA ÇAĞRILDI, OLAY SIRASINDAKİ TUTUMLARI İNCELENECEK”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çanakkale kampındaki bir görevlinin, KKTC öğrenci kafilesine yönelik yaklaşımının kabul edilemez olduğunu, Türkiye yetkililerine bunu ilettiklerini ve bu kişinin derhal görevden uzaklaştırılmasını istediklerini açıkladı. 
Özyiğit, “İstisna olsa bile çocuklarımıza yönelik bu şekilde hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirten Özyiğit, söz konusu kişinin bir daha böyle bir organizasyonda görev almayacağını; aynı kafilede görevli KKTC’den giden öğretmenlerin de bakanlığa çağrıldığını ve olay sırasındaki tutumlarının inceleneceğini kaydetti.
Bakan Özyiğit, Çanakkale kampında bir görevlinin KKTC’den giden öğrencilere yönelik sert ifadeler içeren sözleri konusunda, Facebook sayfasından açıklama yaptı.
“Çanakkale kampında bir görevlinin çocuklarımıza yaklaşımı hiçbir şekilde kabul edilemezdir” ifadelerini kullanan Cemal Özyiğit, dün akşamdan beridir yaşanan olay hakkında soruşturma yürüttüklerini bildirdi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, kamplarla ilgili sorumlu Türkiye yetkililerine yaşanan olayın kendi açılarından kabul edilemez olduğunu bildirerek ve ilgili görevlinin derhal görevinden uzaklaştırılmasını istediklerini, bu kişinin bir daha böyle organizasyonda görev almayacağını açıkladı.
“PRENSİPLER ORTAYA KOYDUK… BU YILKİ KAMPLAR ÇOK DAHA VERİMLİ”
Kafilede yer alan KKTC’deki görevlileri de bakanlığa çağırdıklarını ve olay sırasındaki tutumlarının inceleneceğini belirten Özyiğit, şu bilgileri de paylaştı:
“Diğer taraftan bu yıl kamplarla ilgili belli prensipleri ortaya koyduğumuzu ve bunun geridönüşünü takip ettiğimizi belirtmek isterim. Bugüne kadar adaya dönen 20'den fazla ekipten aldığımız dönütlerden bu yılki kampların geçtiğimiz yıllara göre çok daha verimli geçtiğini ve önceden yaşanan bazı talihsiz yaklaşımların bu yıl gerçekleşmediğini gözlemledik. Bu son yaşanan olayla ilgili tavrımız da buna paraleldir. İstisna olsa bile çocuklarımıza yönelik bu şekilde hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğiz.”
 


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Son Güncelleme: 14.08.2018 14:30
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