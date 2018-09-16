Eğitim Bakanlığı: “Öğrenci Taşımacılığı Yarın Sorunsuz Gerçekleşecek”

TARAFLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ YENİDEN BİRARAYA GELECEK



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yarın öğrenci taşımacılığının tüm bölgelerde sorunsuz bir şekilde gerçekleşeceğini açıkladı.



Bakanlık, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) ile hafta sonu da devam eden görüşmeler sonunda bugün prensipte anlaşmaya varıldığını ve tarafların çarşamba günü yeniden bir araya gelerek, protokole son şeklini verdikten sonra imzaların atılmasının beklendiğini açıkladı.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ise görüşmeler sonunda eylem kararının, bakanlık ile yeniden görüşülecek çarşamba gününe kadar askıya alındığını duyurdu.

HAFTA SONU DEVAM EDEN GÖRÜŞMELERE DENKTAŞ DA KATILDI

Bakanlık açıklamasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in yeni öğretim yılı öncesi öğrenci taşımacılığında sorun yaşanmaması adına dün Kar-İş yetkilileri ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Bugün de devam eden görüşmeye Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın da katıldığı kaydedildi.



PRENSİPTE ANLAŞMA

Açıklamada, 2 gündür gerçekleşen yoğun görüşmelerin ardından bugün yapılan toplantı sonucunda bakanlık ile Kar-İş yetkilileri arasında prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi ve “Bu doğrultuda tarafların Çarşamba günü yeniden bir araya gelerek protokole son şeklini verip imza atması bekleniyor” denildi.

Bakanlık açıklamasında yarın öğrenci taşımacılığının tüm bölgelerde sorunsuz bir şekilde gerçekleşeceği vurgulandı.

KAR-İŞ: “EYLEMİ ÇARŞAMBA’YA KADAR ASKIYA ALDIK”

Öte yandan Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile zorunlu öğrenci taşımacılığı konusunda bir haftadan beridir yaptığımız toplantılar sonucunda, eylem kararımızın 19 Eylül Çarşamba gününe kadar askıya alındığını; 19 Eylül 2018 tarihinde ise ilgili bakanlıklar ile yeniden görüşme olacağını tüm kamuoyuna bildiririz”