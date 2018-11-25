Eğitim Bakanı Özyiğit taburcu oldu

CONKBAYIR: “SANAL ANJİYODA CİDDİ DARLIK GÖZLEMLEMEDİK. TETKİKLERİNİ VE KONTROLLERİNİ YAPTIRMAK ÜZERE SAYIN BAKANI TABURCU ETTİK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, yapılan anjiyonun ardından bu öğle saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden taburcu edildi.

Sabah saatlerinde çarpıntı ve göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran Özyiğit’e sanal anjiyo yapıldığı açıklandı. Özyiğit’i muayene ve tedavi eden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kalp Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Cenk Conkbayır, Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin sorusu üzerine Özyiğit’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada yaptı.

Conkbayır, “Sanal anjiyoda ciddi darlık gözlemlemedik. Tetkiklerini ve kontrollerini yaptırmak üzere Sayın Bakanı taburcu ettik” dedi.

Özyiğit’in bu sabah 10.00 gibi çarpıntı ve hafif göğüs ağrısı şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servise başvurduğunu belirten Conkbayır, “Muayene, elektro ve tahliller sonrası Sayın Bakanı koroner yoğun bakıma aldık, tetkik ve tedavisini yaptık” dedi.

Cemal Özyiğit’in 8 yıl önce aort kapak ameliyatı geçirdiğini de söyleyen Conkbayır, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde sanal anjiyo çekilen bakanın anjiyo sonuçlarının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde değerlendirildiğini söyledi.

Conkbayır, “Sanal anjiyoda ciddi darlık gözlemlemedik. Sayın Bakanın göğüs ağrısı ve çarpıntısı yok. Morali yerinde. Tetkiklerini ve kontrollerini yaptırmak üzere öğle saatlerinde kendisini taburcu ettik” dedi.

Özyiğit’in hastaneden taburcu olduktan sonra TDP’nin kurultayına giderek partilileri selamlayacağı öğrenildi.