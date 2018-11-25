banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
207.735
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7659
EURO
5.9813
Suçüstü yakalandılar
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Mağusa’da kuş uçurtmadılar
MAĞUSA'DA KUŞ UÇURTMADILAR
Eğitim Bakanı Özyiğit taburcu oldu
ÖZYİĞİT TABURCU OLDU
24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
24 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
banner282
Flaş Haber
Suçüstü yakalandılar
Kapat

Eğitim Bakanı Özyiğit taburcu oldu

Eğitim Bakanı Özyiğit taburcu oldu

25 Kasım 2018 Pazar 12:31
Eğitim Bakanı Özyiğit taburcu oldu

CONKBAYIR: “SANAL ANJİYODA CİDDİ DARLIK GÖZLEMLEMEDİK. TETKİKLERİNİ VE KONTROLLERİNİ YAPTIRMAK ÜZERE SAYIN BAKANI TABURCU ETTİK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, yapılan anjiyonun ardından bu öğle saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden taburcu edildi.

Sabah saatlerinde çarpıntı ve göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran Özyiğit’e sanal anjiyo yapıldığı açıklandı. Özyiğit’i muayene ve tedavi eden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kalp Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Cenk Conkbayır, Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin sorusu üzerine Özyiğit’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada yaptı.

Conkbayır, “Sanal anjiyoda ciddi darlık gözlemlemedik. Tetkiklerini ve kontrollerini yaptırmak üzere Sayın Bakanı taburcu ettik” dedi.

Özyiğit’in bu sabah 10.00 gibi çarpıntı ve hafif göğüs ağrısı şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servise başvurduğunu belirten Conkbayır, “Muayene, elektro ve tahliller sonrası Sayın Bakanı koroner yoğun bakıma aldık, tetkik ve tedavisini yaptık” dedi. 

Cemal Özyiğit’in 8 yıl önce aort kapak ameliyatı geçirdiğini de söyleyen Conkbayır, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde sanal anjiyo çekilen bakanın anjiyo sonuçlarının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde değerlendirildiğini söyledi.

Conkbayır, “Sanal anjiyoda ciddi darlık gözlemlemedik. Sayın Bakanın göğüs ağrısı ve çarpıntısı yok.  Morali yerinde. Tetkiklerini ve kontrollerini yaptırmak üzere öğle saatlerinde kendisini taburcu ettik” dedi.

Özyiğit’in hastaneden taburcu olduktan sonra TDP’nin kurultayına giderek partilileri selamlayacağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 25.11.2018 16:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa İnisiyatifi’nden Taslak Emirnameye Destek
Mağusa İnisiyatifi’nden Taslak Emirnameye Destek
Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul’a gitti
Cumhurbaşkanı Akıncı İstanbul’a gitti
Lefkoşa’da Hastanede Tedavi Gören İki Kişi Yaşamını Yitirdi
Lefkoşa’da Hastanede Tedavi Gören İki Kişi Yaşamını Yitirdi
En fazla yağış Zaferburnu’nda kaydedildi
En fazla yağış Zaferburnu’nda kaydedildi
Gazimağusa, Girne Ve Güzelyurt'ta Asayiş Ve Trafik Operasyonu Yapıldı
Gazimağusa, Girne Ve Güzelyurt'ta Asayiş Ve Trafik Operasyonu Yapıldı
Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Başbakan Erhürman İstanbul’da
Başbakan Erhürman İstanbul’da
Özyiğit, Göğüs Ağrısı Ve Kalp Çarpıntısı Ve Şikayetiyle Başvurduğu Hastanede Müşahede Altına Alındı
Özyiğit, Göğüs Ağrısı Ve Kalp Çarpıntısı Ve Şikayetiyle Başvurduğu Hastanede Müşahede Altına Alındı
Töre: “Anastasiadis çözüm şeklini empoze etmeye çalışıyor”
Töre: “Anastasiadis çözüm şeklini empoze etmeye çalışıyor”
Kktc Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş’in Doğumunun 101. Yılında Mesaj Yayıladı
Kktc Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş’in Doğumunun 101. Yılında Mesaj Yayıladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim