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Eğitim Bakanı Özyiğit, Karpaz’daki Bazı Okulları Ziyaret Etti...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimin devlet politikasına dönüştürülerek yeniden yapılandırılması adına öğretmenler ile görüş alışverişinde bulunmak ve okulların sorunları hakkında yetkililerden bilgi almak amacıyla Mehmetçik İlkokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Kumyalı İlkokulu ile Karpaz Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Eğitim Bakanı Özyiğit, Karpaz’daki Bazı Okulları Ziyaret Etti...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimin devlet politikasına dönüştürülerek yeniden yapılandırılması adına öğretmenler ile görüş alışverişinde bulunmak ve okulların sorunları hakkında yetkililerden bilgi almak amacıyla Mehmetçik İlkokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Kumyalı İlkokulu ile Karpaz Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

24 Nisan 2018 Salı 10:55
Eğitim Bakanı Özyiğit, Karpaz’daki Bazı Okulları Ziyaret Etti...

EĞİTİM SİSTEMİNİ DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRMEK İÇİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE FİKİRLERİ BİZLER İÇİN ÖNEMLİ”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimin devlet politikasına dönüştürülerek yeniden yapılandırılması adına öğretmenler ile görüş alışverişinde bulunmak ve okulların sorunları hakkında yetkililerden bilgi almak amacıyla Mehmetçik İlkokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Kumyalı İlkokulu ile Karpaz Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.
Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimde yaşanan sıkıntıların çözülmesi ve daha kaliteli bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesi adına Bakanlık olarak çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiklerini belirten Bakan Özyiğit,  yeniden yapılandırılacak eğitim sistemi ile ilgili öğretmenlerin düşüncelerini, fikirlerini almak ve bu yapıyı beraber oluşturmak istediklerini kaydetti.
Bakan Özyiğit, öğretmenlere hitaben  “Eğitim sistemini değişen her hükümet ile yap-boz tahtası olmaktan kurtararak, bir devlet politikası haline getirmek için sizlerin görüşleri ve fikirleri bizler için çok önemli. Bu anlamda bölge okullarımızı tek tek gezip, sorunları yerinde inceleyerek ve tüm eğitimcilerimizin fikirlerine danışarak genel eğitim politikalarımızı oluşturmak niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı. 
“KARPAZ BİZİM İÇİN AYRI BİR ÖNEME SAHİP”
Bakan Özyiğit  ayrıca Karpaz bölgesinin sorunlarının  gözardı edildiğine dikkat çekerek “Karpaz’ın eğitime, ilgiye ve desteğe şiddetle ihtiyacı olduğu bir gerçek, bu düşünce ve bilinçle hareket ederek, gözardı edilen bu sorunların üzerine gitmekte kararlıyız, bizim için Karpaz bölgesinin ayrı bir önemi var” dedi. 

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Merkezi bölgelerin dışında kalan okulların ilgiye muhtaç olduklarını gözlemlediklerini belirten Özyiğit, “Bu bölgelerdeki okulların sorunlarını tek tek tespit edip elimizdeki imkanlar çerçevesinde çözümler yaratmak bizlerin görevidir” dedi.
“ÇOCUKLARIMIZ YAPARAK VE YAŞAYARAK ÖĞRENMELİ”
Bakan Özyiğit, okul ziyaretlerinin ardından “Kıbrıs Kültürünü Yaşayalım ve Yaşatalım Projesi” kapsamında Zekai Altan tarafından Şehit Tuncer İlkokulu öğrencilerine verilen uygulamalı eğitimi izledi.
Eğitim çalışmasında,  ilkokul öğrencileri Kıbrıs mutfağına dair eski uygulamaları öğrenirken, yaptıkları çöreklerden yediler.
Bakan Özyiğit buradaki konuşmasında, eğitimde yaparak ve yaşayarak öğrenmenin önemine dikkat çekerek, Kıbrıs kültürünü ve yaşam biçimini öğrenmeleri için öğrencilerden ülkenin her yerini gezip görmelerini istedi.
Eco-Bio Nitovikla Garden Koordinatörü Zekai Altan,  eğitimde ezberciliği bozmak adına söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, Bakan Özyiğit’e  uygulamaya verdiği destekten ötürü teşekkür etti. 

Son Güncelleme: 24.04.2018 14:09
Anahtar Kelimeler:
BakanEğitimSistemi
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