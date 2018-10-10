Eğitim Bakanı Özyiğit Fas’a Gitti

ÖZYİĞİT, “13. İSLAM EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR GENEL KONFERANSI’NDA KONUŞMA YAPACAK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimle ilgili konferansa katılmak üzere Fas’a gitti.

Özyiğit, KKTC’nin Kıbrıs Türk Devleti sıfatıyla gözlemci üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı tarafından düzenlenen 13. İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Genel Konferansı’nda konuşma yapacak. Yarın başlayacak konferans cuma günü tamamlanacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenecek konferansa katılmak üzere bugün ülkeden ayrılan Bakan Özyiğit’e temasları sırasında eğitim-öğretim uzmanı Şebnem Pekdoğan eşlik edecek.

Özyiğit, Rabat’taki konferansta konuşma yapacak, ayrıca teşkilata üye ülkelerin eğitim ve kültür bakanları ve delegasyonlarıyla da görüşme gerçekleştirecek.

Özyiğit konferansın ve temaslarının tamamlanmasının ardından 14 Ekim Pazar günü KKTC’ye dönecek.