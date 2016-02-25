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Eğitim Bakanı Dürüst Trabzon'da

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Trabzon ile KKTC arasında da yerel işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Eğitim Bakanı Dürüst Trabzon'da

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Trabzon ile KKTC arasında da yerel işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

25 Şubat 2016 Perşembe 17:34
Eğitim Bakanı Dürüst Trabzon'da
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DÜRÜST: “TRABZON İLE KKTC ARASINDA YEREL İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASI GEREK”

“ANAYURDUMUZUN GELİŞMİŞ VE GÜÇLÜ OLMASINDAN GURUR DUYUYORUZ. BU GELİŞMİŞLİK VE GÜÇ, BİZİM DE GÜÇLÜ OLMAMIZI SAĞLAYACAK”

 Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Trabzon ile KKTC arasında da yerel işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye - Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti tarafından kendisine verilen “Yılın Bakanı” ödülünü almak amacıyla İstanbul’a giden ve oradan da Trabzon’a geçen Dürüst, Vali Vekili Necmettin Yalınalp'ı ziyareti etti.

RESMİ KÖPRÜLERDEN ZİYADE...

Kemal Dürüst, buradaki konuşmasında Anavatan ile yavru vatan arasında resmi köprülerden ziyade gönül köprüleri kurmak istediklerini belirtti.

“EĞİTİM, KÜLTÜR HATTA TİCARET ALANINDA İŞBİRLİĞİ YAPILABİLİR”

Lefke, Güzelyurt ve Trabzon arasında geleceğe dönük eğitim, kültür hatta ticaret alanında işbirliği ve çeşitli projeler yapılabileceğine dikkati çeken Dürüst, "Anayurdumuzun gelişmiş ve güçlü olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu gelişmişlik ve güç, bizim de güçlü olmamızı sağlayacaktır" diye konuştu.

Yalınalp ise ziyaret dolayısıyla memnuniyet duyduğunu dile getirerek, günün anısına Dürüst'e gümüş telkari işlemeli kahve fincanı hediye etti.

Dürüst, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı'yı ziyaret etti.

KINALI: “BURASI SİZİN, KIBRIS DA BİZİM EVİMİZ”

Kınalı, Bakan Dürüst'e belediyenin projeleri hakkında bilgi aktararak, "Burası sizin, Kıbrıs da bizim evimiz. Tek millet ve iki ayrı devlet olarak birlik ve beraberlik içinde işbirliğimizi daha da geliştirmeliyiz" dedi.

DÜRÜST: “ESAS AMACI HALKLAR ARASINDAKİ BAĞLARIN GÜÇLENMESİNE KATKI KOYMAK”

Dürüst ise Trabzon'a ikinci kez geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ziyaretimizin esas amacı Trabzon ile KKTC halkı arasındaki bağların güçlenmesine katkı koymaktır. İşbirliklerinin gelişmesi ve güçlenmesi yanında Trabzon'daki iş adamlarımızın KKTC'yi sahiplenerek ülkemizde yatırım yapmalarını sağlamak istiyoruz."

Kınalı, ziyaret anısına Dürüst'e yöreye özgü hediyeler sundu.

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