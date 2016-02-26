Eğitim Bakanı Dürüst Öğleden Sonra TCBaşbakan Yardımcısı Türkeş İle Görüşecek

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst bugün Kıbrıs İşlerinden de sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile görüşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dürüst Türkeş görüşmesi saat 15.30’da gerçekleşecek.

Türkiye - Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti tarafından kendisine verilen “Yılın Bakanı” ödülünü almak amacıyla İstanbul’a giden ve oradan da Trabzon’a geçen Dürüst, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde “KKTC’de Yüksek Öğretim” konulu konferans verdi.

Burada Avrasya Üniversitesi yetkilileri ile de görüşen Dürüst, Trabzon Vali Vekili Necmettin Yalınalp, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ile bir araya geldi.

Dürüst, 2015 Dünya Futbol Şampiyonu olan Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi ile Trabzonspor Kulübü’nü de ziyaret etti.

“AMAÇ YÜKSEK ÖĞRETİM VE YATIRIM ALANLARINDA TRABZON İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK”

Kemal Dürüst, ziyaretlerindeki konuşmalarında “Amacımız hem yüksek öğretim hem de iş ve yatırım alanlarında Trabzon’la ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlama” dedi.

“KKTC, ANAVATANI İLE DAHA GÜÇLÜDÜR”

Dürüst, KKTC’nin Karadeniz ile olan bağlarının, ülkede bulunan Karadeniz kökenli vatandaşlarla daha da pekiştiğini söyleyerek şunu ekledi:

“KKTC, Anavatanı ile daha güçlüdür, bu gerçek ışığında, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki her kurumla daha iyi ilişkilerin ve daha yakın işbirliklerin kurulması kaçınılmazdır.”

“KIBRIS TÜRK HALKI ANAVATANINA GÖNÜLDEN BAĞLI”

Türkiye’nin maddi ve manevi olarak KKTC’nin yanında koşulsuz şekilde olduğunu da vurgulayan Dürüst, bunun KKTC’nin geleceğe daha güçlü adımlarla yürümesine imkan verdiğini belirtti.

Bakan Dürüst, “Kıbrıs Türk halkı Anavatanına gönülden bağlıdır” dedi.

“85 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KKTC’DE GÜVEN VE HUZUR İÇİNDE ÖĞRENİM GÖRÜYOR”

Konuşmalarında KKTC’nin bir üniversite adası olduğunu vurgulayan Dürüst, 85 bin üniversite öğrencisinin KKTC’de güven ve huzur içinde öğrenim gördüğünü söyledi.

“İŞBİRLİKLERİN VE BERABERLİKLERİN PEKİŞMESİNİ KENDİMİZE MİSYON EDİNDİK”

250 bin nüfusa sahip KKTC’de, 85 bin öğrencinin bulunmasının, büyük bir başarı olduğunu da sözlerine ekleyen Bakan Kemal Dürüst, bu konuda bilgi vererek, “Anadolu’nun her yeriyle işbirliklerin ve beraberliklerin daha da pekişmesini kendimize misyon edinerek hareket ediyoruz” dedi.

Trabzon ziyaretine hem lise hem de üniversite öğrencileriyle de bir araya gelen Dürüst, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

BAKAN TRABZON’UN ARDINDAN ANKARA’YA GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin davetlisi olarak, konferans vermek üzere Trabzon’a yaptığı ziyaretin ardından bugün Ankara’ya geçti.

Bakan Dürüst, Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile bugün saat 15.30’da bir araya gelecek.