Eğitim Bakanı Berova öğrenci ve velileri uyardı

Eğitim Bakanı Berova okullarda kayıt parası adı altında bir ücret alınmayacağını belirterek, makbuzsuz para alınan okul varsa bakanlığa bildirilmesini istedi. berova bu durumda adli ve idari soruşturma başlatılması için gerekeni yapacağını açıkladı.

Milli eğitim Bakanı Özdemir Berova, Bakanlığı’nın halkın yüzde 80’inden fazlasında dokunduğunu belirterek eleştirilerle ilgili olarak “her yıl geleneksel olarak fotokopi gibi aynı eleştirileri tekrarlıyorlar” dedi.