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30 Temmuz 2017 Pazar 08:15

“EGEMEN DEVLETİMİZDE GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 59’uncu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 41’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

'EGEMEN DEVLETİMİZDE GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ”
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“EGEMEN DEVLETİMİZDE GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği,   Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 59’uncu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 41’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, yayımladığı mesajda, “Varoluş ve özgürlük mücadelemizin bu mutlu gününde her üç önemli olayın gurur ve heyecanını yaşıyor ve egemen devletimizde geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.

Bayar, Türk ordusunun  446 yıl önce 1 Ağustos 1571’de 60 bin şehit vererek Ada’yı Türk vatanı yaptığını vurguladı.

Bayar,  Sömürge İdaresi’nin yanlı tutumu ile güçlenen Ada Rumlarının Yunanistan’ın da desteği ile Enosis hayallerini gerçekleştirmek üzere terör ve silahlı eylemlere başladıklarını, Türk ulusunun kopmaz ve ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının  buna seyirci kalmayarak, savunma azim ve mücadelesini 1 Ağustos 1958’de birleştirerek, fiilen ana vatanın ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kanatları altında, inanç ve gücüne güç kattığını belirtti.

TMT’nin kuruluşunun   dönüm noktası olduğunu kaydeden Bayar, bunun sonucunda 1960’ta kurulan ortaklık cumhuriyetinde başarılı sonuçlar elde edildiğini, bunu kabullenemeyen ve Enosis’ten başka bir şey düşünmeyen Rumların  21 Aralık 1963’te Akritas katliam planını uygulamaya koyduklarını ifade etti.

TMT’nin topyekun bir savunma stratejisi uygulayarak, en zor şartlarda  direnişini sürdürdüğünü  ve 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’na zemin hazırladığını belirten Bayar, sonuçta Kuzey Kıbrıs’ta bir devlet yaratıldığını kaydetti.

“Bu sonuç onu efsaneleştirmiştir” diyen Bayar,  zaman zaman TMT’ye çamur atmaya çalışanların  bugün sahip olunan  barış, demokrasi ve özgürlük ortamının  TMT ve Mehmetçik sayesinde sağlandığını unutmamaları gerektiğini belirtti.

Celal Bayar, devletin yaşatılması, ileriye taşınması ve korunması için 1 Ağustos 1976’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurulduğunu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın TMT’den devraldığı bu direnişi 41 yıldır şan ve şerefle devam ettirmekte olduğunu kaydetti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, 50 yıldır devam eden barış görüşmelerinde Rum ve Yunan tarafının sergilediği tutum ve davranışlar dikkate alındığında; tek dayanağın egemen devletin yaşatılması ve Türkiye’nin  etkin ve fiili desteğinin devamı olduğunu vurguladı.

Bayar, “Bugün kutlamakta olduğumuz ve Adamızı ve halkımızı esenliğe taşıyan bu üç mutlu ve önemli günün yıldönümlerinde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarız. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza, Büyük Türk ulusuna ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sonsuz güvenimizi yineleriz” dedi.

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