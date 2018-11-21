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Efsanevi futbolcu Sevim Ebeoğlu hayatını kaybetti

Efsanevi futbolcu Sevim Ebeoğlu hayatını kaybetti

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:25
Efsanevi futbolcu Sevim Ebeoğlu hayatını kaybetti

EBEOĞLU’NUN CENAZESİ YARIN GİRNE NURETTİN ERSİN PAŞA CAMİİ’NDEKİ CENAZE NAMAZI SONRASINDA KARAOĞLANOĞLU MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Kıbrıs futbolunun efsane isimlerinden Sevim Ebeoğlu, hayatını kaybetti.

87 yaşındaki Ebeoğlu, tedavi gördüğü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Ailesinden alınan bilgiye göre, Ebeoğlu’nun cenazesi yarın Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ORTAK LİGİN İLK KIBRISLI TÜRK GOL KRALI

3 Şubat 1931’de Limasol’da doğan Sevim Ebeoğlu’nun uzun yıllar futbol oynadığı Doğan Türk Birliği Spor Kulübü (DTB) Başkanı Bayar Piskobulu, Ebeoğlu için “Hem sevilen sporcu kişiliğiyle hem kendisinden sonra gelen nesillere örnek oluşuyla, örnek büyük bir insandı” dedi.

Piskobulu, Kıbrıs ortak liglerinde futbol oynayan Ebeoğlu’nun iki kez AEL ve iki kez de DTB’de gol kralı olduğunu kaydetti. 

1950’li yıllarda AEL formasıyla yıldızı parlayan Ebeoğlu, Türk ve Rum takımlarının birlikte olduğu Kıbrıs Futbol Federasyonu döneminde gol kralı olan ilk Kıbrıslı Türk unvanını da taşıyordu. AEL formasıyla 3 şampiyonluk yaşayan Ebeoğlu, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyordu.  Sevim Ebeoğlu, sarı lacivertlere aşkı nedeni ile AEL’in mavi beyaz renklerinin 1955-56 sezonundan itibaren sarı lacivert renklere çevrilmesine de öncülük etti.

DTB’nin girişimleri ve Girne Belediye Meclisi kararıyla 2016’da Sevim Ebeoğlu’nun adı bir parka verilmişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 26 Ekim 2017’de Sevim Ebeoğu’nu evinde ziyaret ederek, Kıbrıs Türk halkına hem spor alanında hem de yeri geldiğinde toplumsal mücadelede yaptığı katkılar için, Kıbrıs Türk halkı adına Cumhurbaşkanlığı Vefa Ödülü takdim etmişti.

Son Güncelleme: 22.11.2018 01:28
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