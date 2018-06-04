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Efsane yeniden eski yerinde üretimde

Kıbrıs Türk Sanayisinin ilk tesislerinden olan ARUN Un Fabrikası, Ahmet Raşit Ailesinin genç kuşağı Tolga Ahmet Raşit tarafından yeniden üretime başladı.

Efsane yeniden eski yerinde üretimde

Kıbrıs Türk Sanayisinin ilk tesislerinden olan ARUN Un Fabrikası, Ahmet Raşit Ailesinin genç kuşağı Tolga Ahmet Raşit tarafından yeniden üretime başladı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 09:57
Efsane yeniden eski yerinde üretimde

Efsane yeniden eski yerinde üretimde

Kıbrıs Türk Sanayisinin ilk tesislerinden olan ARUN Un Fabrikası, Ahmet Raşit Ailesinin genç kuşağı Tolga Ahmet Raşit tarafından yeniden üretime başladı.

Uzun soluklu bir hukuk mücadelesi sonucu mutlu sona ulaşan Tolga Ahmet Raşit geçtiğimiz günlerde ARUN Un Fabrikasını teslim alabilmiş ve dün uzun yıllar sonra ilk üretimini gerçekleştirmiştir. KIBRIS MANŞET’e özel açıklamalarda bulunan ARUN Un Fabrikası Direktörü Tolga Ahmet Raşit tarifi imkansız duygularla yüklü olduğunu söyledi. Tolga Ahmet Raşit, ARUN Un Fabrikasının gerek Kıbrıs Türk Mücadele tarihinde Kıbrıslı Türklerin un ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir işlev üstlendiğini, gerek Kıbrıs Türk Sanayisinin gelişiminde öncü rol üstlenmiş bir tesis olduğunu belirterek; uzun bir süredir bazı sorunlar nedeniyle üretimde olmayan tesisi uzun hukuki mücadeleler sonucu geçtiğimiz hafta tahliye ettirerek yeniden ARUN markasıyla hem Ahmet Raşit Ailesine hem de Kıbrıs Türk Sanayisine kazandırdıklarını açıkladı.

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Çok duygu yüklü açıklamalar yapan ARUN Ltd. Direktörü Tolga Ahmet Raşit bugüne değin kendisinin yanında olup, gerek kendisine gerekse verdiği mücadeleye destek olan aile fertlerine de ayrı ayrı teşekkür ettiğini, üç yıl önce farklı bir tesiste de olsa ürettikleri ARUN unlarına yoğun destek veren vatandaşlarımıza teker teker teşekkür ettiğini belirterek ARUN Un Fabrikasının her geçen gün daha da fazla büyüyerek yeniden Kıbrıs Türk Halkına hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. ARUN markasının geçmişten günümüze değişmeyen kalite anlayışıyla Kıbrıs Türk Halkına hizmet etmeye devam edeceğini de sözlerine ekleyen Tolga Ahmet Raşit, halkımıza da çağrıda bulunarak taklitlerinden sakınarak marketlerden ısrarla ARUN talep etmelerini istedi. Tolga Ahmet Raşit açıklamasının devamında “Bugün benim için çok duygusal ve önemli bir gün.

Bugün Atalarımdan kalma Arun Un Fabrikasında tekrardan un üretebilmek için senelerdir verdiğim mücadeleyi gerçeğe dönüştürdüğüm gün. Bu yolda çok ağır bedeller ödedim. Bu yolda çok haksızlığa uğradım ama bugün mutluyum çünkü Arun Un Fabrikasına kavuştum, çünkü Arunu yeniden ilk üretildiği yerde kendi tesislerimizde üretiyorum. Öncelikle bu yolda yanımda olan aileme ve tüm dostlarıma sonsuz teşekkür ederim. Arunu hiç unutmayan ve çok seven Kıbrıs Türk halkına da ayrıca çok çok teşekkür ederim.

Lütfen unutmayın Arun Kıbrıs Türk halkına mal olmuş bir değerdir ve bu gibi değerlermiz yaşadıkça bu topraklarda güvenle yaşamaya devam edeceğiz” dedi, KIBRIS MANŞET ve ZİYA EMİR GROUP ailesi olarak bizler de Kıbrıs Türk Sanayisinin öncülerinden ve Kıbrıs Türk’ünün Mücadele günlerinde çok zor günlerden geçen halkımızın en büyük destekçisi veen temel gıda olan un ihtiyacının üreticisi ARUN Un Fabrikasının yeniden Ahmet Raşit Ailesi yönetiminde üretime geçmesini büyük bir sevinçle karşıladığımızı belirtir, başta şirket direktörü Tolga Ahmet Raşit olmak üzere tüm Ahmet Raşit ailesine hayırlı olsun dileklerimizle birlikte bol kazanç ve hayırlı işler temennilerimizi iletiriz.

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