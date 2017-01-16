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16 Ocak 2017 Pazartesi 08:35

Efsane Uğurlandı

Efsane Uğurlandı
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Efsane Uğurlandı
Zamansız vedası ile tüm ülkeyi hüzne boğan 66 yaşındaki Kamuran Arsan’ın cenaze törenine spor camiasının önemli isimleri ve sevenleri katıldı

Gazimağusa bölgesinde, Mutluyaka ile Tuzla arasında seyahat ettiği esnada, direksiyon başında rahatsızlanarak yaşamını yitiren, ülkemiz futbolunun efsane isimlerinden Kamuran Arsan, dün son yolculuğuna uğurlandı. Arsan, Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakip, Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda defnedildi. Bazı siyasilerin yanı sıra spor camiasından da birçok kişinin katıldığı cenaze töreninde Arsan’ın yakınları büyük bir üzüntü ile tazileri kabul etti. Zamansız vedası tüm ülkeyi hüzne boğan Arsan’ın acılı eşi Pembe Arsan da yakınlarının desteği ile ayakta durabildi.

Futbol dünyası önemli bir ismini kaybetti
Cezaze törenine katılan spor camiasından bazı kişiler Kamuran Arsan için, “1970’li yılların efsaneleri arasındaydı, yıldız bir futbolcuydu, onun yeteneğinde bir futbolcunun daha yetişmesi neredeyse çok zor, yeri doldurulamayacak” şeklinde konuştu.

Dualar ile uğurlandı
Kamuran Arsan, Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları ve sevenlerinin duaları ile Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Aort damarı yırtılması sonucu kaybettik
Öte yandan cenaze töreninden önce Kamuran Arsan’ın cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucunda, Arsan’ın aort damarı yırtılması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi

Diyalog


 
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