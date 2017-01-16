Efsane Uğurlandı



Gazimağusa bölgesinde, Mutluyaka ile Tuzla arasında seyahat ettiği esnada, direksiyon başında rahatsızlanarak yaşamını yitiren, ülkemiz futbolunun efsane isimlerinden Kamuran Arsan, dün son yolculuğuna uğurlandı. Arsan, Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakip, Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda defnedildi. Bazı siyasilerin yanı sıra spor camiasından da birçok kişinin katıldığı cenaze töreninde Arsan’ın yakınları büyük bir üzüntü ile tazileri kabul etti. Zamansız vedası tüm ülkeyi hüzne boğan Arsan’ın acılı eşi Pembe Arsan da yakınlarının desteği ile ayakta durabildi.Cezaze törenine katılan spor camiasından bazı kişiler Kamuran Arsan için, “1970’li yılların efsaneleri arasındaydı, yıldız bir futbolcuydu, onun yeteneğinde bir futbolcunun daha yetişmesi neredeyse çok zor, yeri doldurulamayacak” şeklinde konuştu.Kamuran Arsan, Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları ve sevenlerinin duaları ile Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda toprağa verildi.Öte yandan cenaze töreninden önce Kamuran Arsan’ın cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucunda, Arsan’ın aort damarı yırtılması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendiDiyalog