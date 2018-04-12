EDREMİT’TE ATATÜRK BÜSTÜ, YENİLENEN MUHTARLIK BİNASI VE ÇOCUK OYUN ALANI TÖRENLE AÇILDI

Girne Belediyesi sınırları içindeki Edremit köyüne yapılan Atatürk büstü, yenilenen Edremit Muhtarlık binası ve çocuk oyun alanı, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, sırasıyla, Edremit Köyü Muhtarı, Hasan Gülbal, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre birer konuşma yaptı.

GÜLBAL

Edremit Köyü Muhtarı Hasan Gülbal, 20 yıldır yapılması için uğraştıkları Atatürk Büstü’nün yapımının bazı siyasi engeller nedeniyle bugüne kaldığını belirterek, Atatürk Büstü’nün yapımına, Muhtarlık binasının yenilenmesine ve çocuk parkına katkı koyan herkese teşekkür etti.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, son yıllarda ülkenin her yerine çağdaş hizmet ulaştırmak için çalışıldığını ifade ederek, “Edremit köyünde de Atatürk Büstü olsun istedik” dedi.

Çocukların ve yeni nesillerin Atatürk’ü tanıması açısından büstün çok faydalı olacağına inandığını belirten Güngördü, bölgenin, çocukların parkta güzel vakit geçirmesini sağlayacak korunaklı bir bölge olduğunu söyledi.

Güngördü, Atatürk’ün Türkiye’nin kaderini değiştiren hemen her konuda çağdaş düşüncelere sahip bir dünya lideri olduğunu vurgulayarak, “Atatürk büstü bölgeye ışık saçacak, Atatürk hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğuracak” dedi.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise KKTC’nin her yerinde muhtarlık binalarını ve Atatürk büstleri açmanın önemli olduğunu belirterek, elbirliğiyle yapılan bu düzenlemeler için herkese teşekkür etti.

“Atatürk’ün izinden giden bir Türk evladı, ecdadını tanıdıkça daha güzel işler başaracaktır” diyen Töre, okullarda “andımız”ın okunmasının son derece önemli olduğunu belirterek Atatürk’ün sözlerinden örnekler verdi.

Töre, Türk milletinde herhangi bir ayrıma izin verilmeyeceğine işaret ederek, “Türkiye’nin bütünlüğüne ve KKTC’nin egemenliğine kimse dokunamaz” dedi.

Töre, konuşmasının ardından muhtarlık binasına asılmak üzere Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın çerçevelenmiş fotoğrafını takdim etti.