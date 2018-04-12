Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109946
ALTIN
176.467
DOLAR
4.1014
STERLİN
5.8285
EURO
5.0453
İki Kardeş Tutuklu Yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Konyalıoğlu Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Sahte Olduklarını Bilmiyormuş
SAHTE OLDUKLARINI BİLMİYORMUŞ
180 KİLO KAÇAK DANA ETİ
180 KİLO KAÇAK DANA ETİ
banner256

EDREMİT’TE ATATÜRK BÜSTÜ, YENİLENEN MUHTARLIK BİNASI VE ÇOCUK OYUN ALANI TÖRENLE AÇILDI

EDREMİT’TE ATATÜRK BÜSTÜ, YENİLENEN MUHTARLIK BİNASI VE ÇOCUK OYUN ALANI TÖRENLE AÇILDI

12 Nisan 2018 Perşembe 13:27
EDREMİT’TE ATATÜRK BÜSTÜ, YENİLENEN MUHTARLIK BİNASI VE ÇOCUK OYUN ALANI TÖRENLE AÇILDI
banner238

EDREMİT’TE ATATÜRK BÜSTÜ, YENİLENEN MUHTARLIK BİNASI VE ÇOCUK OYUN ALANI TÖRENLE AÇILDI

 Girne Belediyesi sınırları içindeki Edremit köyüne yapılan Atatürk büstü, yenilenen Edremit Muhtarlık binası ve çocuk oyun alanı, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, sırasıyla, Edremit Köyü Muhtarı, Hasan Gülbal,  Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre birer konuşma yaptı.

GÜLBAL

Edremit Köyü Muhtarı Hasan Gülbal, 20 yıldır yapılması için uğraştıkları Atatürk Büstü’nün yapımının bazı siyasi engeller nedeniyle bugüne kaldığını belirterek, Atatürk Büstü’nün yapımına, Muhtarlık binasının yenilenmesine ve çocuk parkına katkı koyan herkese teşekkür etti.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, son yıllarda ülkenin her yerine çağdaş hizmet ulaştırmak için çalışıldığını ifade ederek, “Edremit köyünde de Atatürk Büstü olsun istedik” dedi.

Çocukların ve yeni nesillerin Atatürk’ü tanıması açısından büstün çok faydalı olacağına inandığını belirten Güngördü, bölgenin, çocukların parkta güzel vakit geçirmesini sağlayacak korunaklı bir bölge olduğunu söyledi.

Güngördü, Atatürk’ün Türkiye’nin kaderini değiştiren hemen her konuda çağdaş düşüncelere sahip bir dünya lideri olduğunu vurgulayarak, “Atatürk büstü bölgeye ışık saçacak, Atatürk hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğuracak” dedi.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise KKTC’nin her yerinde muhtarlık binalarını ve Atatürk büstleri açmanın önemli olduğunu belirterek, elbirliğiyle yapılan bu düzenlemeler için herkese teşekkür etti.

“Atatürk’ün izinden giden bir Türk evladı, ecdadını tanıdıkça daha güzel işler başaracaktır” diyen Töre, okullarda “andımız”ın okunmasının son derece önemli olduğunu belirterek Atatürk’ün sözlerinden örnekler verdi.

Töre, Türk milletinde herhangi bir ayrıma izin verilmeyeceğine işaret ederek, “Türkiye’nin bütünlüğüne ve KKTC’nin egemenliğine kimse dokunamaz” dedi.

Töre, konuşmasının ardından muhtarlık binasına asılmak üzere Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın çerçevelenmiş fotoğrafını takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Edremit KöyüAtatürk BüstüZorlu TöreNidai GüngördüHasan Gülbal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar Ortaç, eşinin Arap şeyhiyle beraber olduğu iddiasına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eşinin Arap şeyhiyle beraber olduğu iddiasına yanıt verdi
Son dakika... İran'ı yanına alan Esed'in son pozu!
Son dakika... İran'ı yanına alan Esed'in son pozu!
“Mimarlık, Kent ve İnsan Hakları” Kitabı, Günümüz Kentleri ve Onların Sakinlerini Uyarıyor.
“Mimarlık, Kent ve İnsan Hakları” Kitabı, Günümüz Kentleri ve Onların Sakinlerini Uyarıyor.
“KANSERLE SAVAŞ İÇİN AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI” ÖDÜLLERİ VERİLDİ
“KANSERLE SAVAŞ İÇİN AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI” ÖDÜLLERİ VERİLDİ
YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
GÜZELYURT BELEDİYESİ XIV. TİYATRO GÜNLERİ PERDELERİNİ “UÇURTMA KUYRUĞU” İLE AÇIYOR
GÜZELYURT BELEDİYESİ XIV. TİYATRO GÜNLERİ PERDELERİNİ “UÇURTMA KUYRUĞU” İLE AÇIYOR
BÜSKÜVÜTÇÜ: “SURİYE’DEKİ GELİŞMELERİ ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUZ”
BÜSKÜVÜTÇÜ: “SURİYE’DEKİ GELİŞMELERİ ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUZ”
KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ ETKİNLİK PROGRAMI
KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ ETKİNLİK PROGRAMI
DİKKAT! ELEKTRİK KESİNTİSİ
DİKKAT! ELEKTRİK KESİNTİSİ
Böyle vahşet olmaz! Öldürmekle kalmadı…
Böyle vahşet olmaz! Öldürmekle kalmadı…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim