EDREMİT’E YARIN TOPLU AÇILIŞ VAR

Girne Belediyesi tarafından Edremit köyüne yaptırılan Atatürk Büstü, Çocuk Oyun Alanı ve yeniden düzenlenen Edremit Muhtarlığı binasının toplu açılışı yarın gerçekleştiriliyor.



Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre açılış yarın saat 10.00’da Edremit köy meydanında yer alacak.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Edremit’te köprü genişletme ve asfalt çalışmaları yapıldığını, Karaoğlanoğlu’ndan Edremit’e kadar Süleyman Recep Sokak üzerinde kaldırım döşendiğini, bunun ardından da köydeki mevcut muhtarlık binasının yenilendiğini, köye Atatürk Büstü ve çocuk oyun alanı da yapıldığını kaydetti.



Güngördü, Girne Belediyesi’ne bağlı köylerde, asfalt, kaldırım, parke döşeme ve meydan düzenlemeleri, oyun parklarının yapılması gibi yatırımlarla bölgedekilerin daha sağlıklı koşullarda yaşamaları ve sosyalleşmelerine katkı sağlandığını belirtti.



Güngördü, kentte ve belediyeye bağlı köylerde çalışmaların devam ettiğinin de altını çizdi.