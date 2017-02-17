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17 Şubat 2017 Cuma 13:40

Edremit’te Köprü Genişletiliyor

Girne Belediyesi, sağanak yağışların ardından Edremit’te yaşanan sıkıntıların çözülmesi için İçişleri Bakanlığı ve Girne Kaymakamlığı işbirliğinde girişim başlattı.

Edremit'te Köprü Genişletiliyor
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Lefkoşa, 17 Şubat 17 : Girne Belediyesi, sağanak yağışların ardından Edremit’te yaşanan sıkıntıların çözülmesi için İçişleri Bakanlığı ve Girne Kaymakamlığı işbirliğinde girişim başlattı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında mevcut köprü genişletilecek ve su isale hattı yenilenecek. Ayrıca, suyun, köprünün altında rahat geçmesi için de çalışmalar yapılacak.

GÜNGÖRDÜ: “SU DAHA RAHAT AKACAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, sağanak yağışların ardından Karmi ve Edremit bölgelerinden gelen suyun rahat akışının sağlanması için bölgedeki mevcut köprünün genişletilerek altından geçen suyun artışının artırılacağını ifade etti.

Güngördü, çalışmalar süresince bölgede yaşayanların ve yolu kullananların anlayışlı olmalarını istedi.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

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