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Eczanelerin Çalışma Saatleri Pazartesi Değişiyor

Eczanelerin Çalışma Saatleri Pazartesi Değişiyor

11 Eylül 2018 Salı 07:38
Eczanelerin Çalışma Saatleri Pazartesi Değişiyor

17 EYLÜL İLE 31 MART 2019 ARASINDAKİ SÜREDE ECZANELER HAFTA İÇİ 08.00-18.30, CUMARTESİ GÜNLERİ DE 08.00-13.30 ARASINDA HİZMET VERECEK

Eczanelerin çalışma saatleri pazartesinden itibaren değişiyor.

Eczaneler, 31 Mart 2019’a kadar hafta içi 08.00-18.30; cumartesi ise 08.00-13.30 saatleri arasında açık olacak. 

Resmi Gazete’de yayımlanan Eczacılık ve Zehirler Tüzüğü altındaki bildiriye göre, 1 Nisan ile 12 Mayıs arasındaki sürede eczaneler hafta içi 08.00-19.00; cumartesi 08.30-13.30 arasında açık bulundurulacak.

Eczaneler, 13 Mayıs’tan 15 Eylül’e kadar ise hafta içi 08.00-13.00 ve 15.00-19.00; cumartesi 08.00-13.30 arasında hizmet verecek.

Tüm bu dönemlerdeki geri kalan saatlerde ve pazar günleri ise sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.
 


Son Güncelleme: 11.09.2018 10:50
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