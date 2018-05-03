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Eczanelerin Çalışma Saatleri Değişti, 14 Mayıs'ta Yeniden Değişecek!

YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA SAATLERİ 14 MAYIS’TA BAŞLAYACAK

Eczanelerin Çalışma Saatleri Değişti, 14 Mayıs'ta Yeniden Değişecek!

YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA SAATLERİ 14 MAYIS’TA BAŞLAYACAK

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:58
Eczanelerin Çalışma Saatleri Değişti, 14 Mayıs'ta Yeniden Değişecek!

YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA SAATLERİ 14 MAYIS’TA BAŞLAYACAK

KARPAZ VE MESARYA BÖLGESİNDE ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ UZATILDI

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 (.) Eczanelerde bugün değişen çalışma saatleri, mesailerde yaz saati uygulamasına geçilmesiyle 14 Mayıs’ta yeniden değişecek.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin açıklamasına göre, 3 Mayıs -14 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt bölgesindeki eczaneler hafta içi 08.00 - 19.00, Cumartesi 08.00 -13.30 saatleri arasında çalışacak. Nöbetçi eczaneler ise 08.00- 02.00 saatleri arasında açık olacak.

KARPAZ VE MESARYA’DA ECZANELER AKŞAM 20.00’YE KADAR AÇIK OLACAK

Karpaz ve Mesarya bölgesinde bulunan eczaneler ise bu yıldan başlayarak ilk kez hafta içi 08.00 - 20.00; Cumartesi 08.00 -16.00; Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde de 10.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Açıklamaya göre eczaneler, 14 Mayıs’tan itibaren, hafta içi 08.00-13.00 ve 15.00-19.00, Cumartesi 08.00 -13.30; nöbetçi eczaneler ise 08.00- 02.00 saatleri arasında açık olacak.

Yaz çalışma saatleri uygulaması 16 Eylül’e kadar sürecek.

 

Son Güncelleme: 03.05.2018 20:06
Anahtar Kelimeler:
EczaneSaatleriDeğişecek
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