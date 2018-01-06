banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957
Araç Hırsızı Tutuklu Yargılanacak
Araç Hırsızı Tutuklu Yargılanacak
Odah Teminata Bağlandı
Odah Teminata Bağlandı
Empati Hırsızları Tutuklu Yargılanacak
Empati Hırsızları Tutuklu Yargılanacak
Cezaevine Gönderildi
Cezaevine Gönderildi
banner256

ECZACILAR BİRLİĞİ: “VETERİNER İLAÇLARININ SATIŞI ECZANELER TARAFINDAN YAPILMALI”

ECZACILAR BİRLİĞİ: “VETERİNER İLAÇLARININ SATIŞI ECZANELER TARAFINDAN YAPILMALI”

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:55
ECZACILAR BİRLİĞİ: “VETERİNER İLAÇLARININ SATIŞI ECZANELER TARAFINDAN YAPILMALI”
banner238

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), toplum sağlığını önemseyen bir meslek grubu olarak veteriner ilaçlarının, veterinerler tarafından reçete edilmesini desteklemekle birlikte, ilacın satışının reçete karşılığı eczaneler tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu adına Başkan Süay Sevinç, yaptığı açıklamada, dünyada ilacın üretim aşamasından, kontrolüne, kalite standartlarına ve halka sunumuna kadar olan süreçte eczacıların yer aldığına dikkat çekerek, “Beşeri ilaçlarda olduğu kadar veteriner ilaçlarda da eczacılar bu sürecin ana unsurlarından biridir” dedi.

 Son günlerde yapılan açıklamalarda veteriner ilaçlarının satışının sadece veterinerler tarafından yapılması gerektiğinin üstüne vurgu yapılmakta olduğuna işaret eden Sevinç,  “Toplum sağlığını önemseyen bir meslek grubu olarak veteriner ilaçların veterinerler tarafından reçete edilmesini desteklemekle birlikte, ilacın satışının reçete karşılığı eczaneler tarafından yapılması gerekmektedir. Reçete hekim tarafından  eczacıya yazılmış olan hastanın kullanması gereken ilaç ve kullanışlarını içeren bir belgedir” ifadelerini kullandı.

Veteriner hekimlerin evrensel bir kural olan doktor-eczacı ilişkisini hiçe sayarak,  “reçeteyi de biz yazarız ilacı da biz karşılaşırız” demesi halinde bunun altında farklı niyetler aranması gerektiğini savunan Sevinç, amacın toplum sağlığı olması halinde kendilerinin her zaman sağlık paydaşlarıyla çalışmaya hazır olduklarını, ancak amacın “eczacılık mesleğine ortak olma” olması halinde “her zaman karşılarında kutsal meslek icra eden eczacıları bulacaklarını” vurguladı.

Sevinç şöyle dedi:

“Bizler hiçbir zaman bir hayvanı eczanemizde tedavi edip reçete yazma girişiminde bulunmadıysak, veteriner hekimlerinde mesleğimize saygı gösterip reçetenin karşılanacağı yerin Eczaneler olduğu gerçeğini kabul etmelerini istiyoruz. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak hayvan sağlığında kullanılan ilaçların kayıt altına alınmasının önemini vurgulamakla birlikte, veteriner ilaçların reçete karşılığında eczaneler tarafından karşılanması gerekliliğini tüm kamuoyu ile paylaşmaktayız.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışanlardan alıp sahiplerine vereceğiz
Çalışanlardan alıp sahiplerine vereceğiz
ÜLKEYİ TALAN ETMENİN, YAKIP YIKMANIN MİMARI CTP
ÜLKEYİ TALAN ETMENİN, YAKIP YIKMANIN MİMARI CTP
KAÜ GENEL VE MESLEKİ AMAÇLI İNGİLİZCE EĞİTİM VERİYOR
KAÜ GENEL VE MESLEKİ AMAÇLI İNGİLİZCE EĞİTİM VERİYOR

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim