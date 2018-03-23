ECZACILAR BİRLİĞİ, TÜBERKÜLOZ GÜNÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

SEVİNÇ: “BU GÜNLER, FARKINDALIĞI ARTIRMAK, TOPLUMU BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Süay Sevinç, 24 Mart “Dünya Tüberküloz Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.

Hastaların farkındalığını arttırmak, toplumu bilinçlendirmek adına bu günlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Sevinç, yapılacak etkinliklerde aktif olarak yer almaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Sevinç, tüberkülozla ilgili şu bilgileri verdi:

“Tüberküloz, verem havayla akciğerlere giren Tüberküloz mikrobunun yol açtığı, akciğerlerde yerleşen ama kan ve lenf yoluyla vücuda dağılabilen çeşitli bölgelerde hastalık oluşturan önemli mikrobik bir hastalıktır. Verem, etkenin bilindiği ve tedavisi mümkün olan hastalıkların başında gelir. Tedavi edildiğinde yüzde yüz kalıcı şifa ile sonuçlanmasına rağmen yanlış ya da geç tedavi öldürücü olabilir.”