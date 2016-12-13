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13 Aralık 2016 Salı 12:49

Ece Yaşlı Bakım Evinde, Yaşlılara Genel Bakım Gerçekleştirildi

Gençlik Dairesi ve Bahar Güzellik salonu işbirliği ile Ece yaşlı bakım evindeki yaşlılar ziyaret edilerek, yaşlılara genel bakım gerçekleştirildi.

Ece Yaşlı Bakım Evinde, Yaşlılara Genel Bakım Gerçekleştirildi
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Gençlik Dairesi ve Bahar Güzellik salonu işbirliği ile Ece yaşlı bakım evindeki yaşlılar ziyaret edilerek, yaşlılara genel bakım gerçekleştirildi.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bahar güzellik okulu öğrencilerinin bakım gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlılara çiçekler de verilerek güzel bir gün geçirmeleri sağlandı.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, yaşlıların herkesten daha çok ilgiye ve bakıma ihtiyaçları olduğunu belirterek, gençleri özverilerinden ve emeklerinden dolayı kutladı.

Gençler sayesinde yaşlıların eğlenerek ve gülerek bir gün geçirdiklerini belirten Eroğlu, Bahar Güzellik Salonu direktörü Bahar Denizoğlu’na da teşekkür etti.

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Ece Yaşlı Bakım Evi
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